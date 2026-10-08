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Dominacija najstarije Modrićeve kćeri Eme! Oduševila je za Real

Piše Luka Tunjić,
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Dominacija najstarije Modrićeve kćeri Eme! Oduševila je za Real
Split: Susret Hrvatske i Španjolske u Ligi nacija | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Modrićeva starija kći ove se sezone priključila Realovoj kadetskoj momčadi, a prema službenoj klupskoj stranici igra u veznom redu, baš kao i njezin otac

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Prezime Modrić ponovno se ističe u Real Madridu, ovaj put zahvaljujući Emi (13), najstarijoj kćeri hrvatskog kapetana Luke Modrića. Prema objavi Instagram profila La Fábrica en Femenino, mlada je nogometašica zabila hat-trick u pobjedi Realovih kadetkinja protiv A.F.E.-a čak 16-0.

Ema je bila jedna od dviju igračica koje su utakmicu završile s tri gola, uz Carmen Saldañu. U uvjerljivoj pobjedi madridske momčadi među strijelce se upisalo ukupno devet nogometašica.

Foto: instagram

Modrićeva starija kći ove se sezone priključila Realovoj kadetskoj momčadi, a prema službenoj klupskoj stranici igra u veznom redu, baš kao i njezin otac. Rođena je u travnju 2013. i iza sebe već ima nekoliko godina nogometnog iskustva.

Prve nogometne korake napravila je u Madrid CFF-u, u kojem je igrala od 2019. do 2025. godine. Potom je jednu sezonu provela u mlađim kategorijama Milana, prije nego što se vratila u Španjolsku i odjenula Realov dres.

U Italiji je već osjetila i kako je osvojiti trofej, s Milanom je slavila na turniru International Europe Garino Cup, na kojem je njezina ekipa u finalu pobijedila Juventus. Ema je pridonijela tom uspjehu i golom u četvrtfinalnoj pobjedi protiv Sassuola 3-1, a sada je s tri gola skrenula pozornost i u novom klubu.

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