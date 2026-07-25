Donald Trump šokirao izjavom o LeBronu: 'Možda je rasist...'

Nakon što je objavljeno kako jedan od najvećih košarkaša svih vremena LeBron James karijeru nastavlja u Philadelphia 76-ersima s kojima je potpisao dvogodišnji ugovor, o njegovom transferu oglasio se i američki predsjednik Donald Trump.

Američki predsjednik osvrnuo se na usporedbe LeBrona i Michaela Jordana, a na pitanje koji igrač mu je bolji, odgovorio je:

- Michael Jordan moj je prijatelj. Igram golf s njim i stvarno je dobar čovjek. Mislim da je LeBron... možda rasist. A možda samo ne voli Trumpa, ne znam. Ja volim samo ljude koji vole mene, tako da bez ikakve dvojbe biram Michaela Jordana - rekao je Trump u petak na konferenciji za medije.

Foto: Kirby Lee

Poznato je da je LeBron javno podržao Trumpove protukandidate Hillary Clinton 2016., Joea Bidena 2020. i Kamalu Harris 2024. godine. Kritizirao ga je i nakon što je povukao poziv Golden State Warriorsima za tradicionalni posjet Bijeloj kući prije devet godina.

- Propalico. Odlazak u Bijelu kuću bila je velika čast dok se ti nisi pojavio - objavio je tada LeBron na društvenim mrežama.

Podsjetimo, produženjem karijere najbolji strijelac u povijesti NBA lige James dodatno će povećati svoj ionako rekordni broj sezona provedenih u najjačoj košarkaškoj ligi na svijetu, sljedeća sezona bit će mu 24., a ako sve bude po planu, tijekom sezone 2027/28. upisat će i svoju 25. sezonu.