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Donald Trump šokirao izjavom o LeBronu: 'Možda je rasist...'

Piše HINA, Issa Kralj,
Čitanje članka: 1 min
Donald Trump šokirao izjavom o LeBronu: 'Možda je rasist...'
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Foto: Jonathan Ernst
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A možda samo ne voli Trumpa, ne znam. Ja volim samo ljude koji vole mene - izjavio je američki predsjednik na pitanje novinara

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Nakon što je objavljeno kako jedan od najvećih košarkaša svih vremena LeBron James karijeru nastavlja u Philadelphia 76-ersima s kojima je potpisao dvogodišnji ugovor, o njegovom transferu oglasio se i američki predsjednik Donald Trump

Američki predsjednik osvrnuo se na usporedbe LeBrona i Michaela Jordana, a na pitanje koji igrač mu je bolji, odgovorio je:

- Michael Jordan moj je prijatelj. Igram golf s njim i stvarno je dobar čovjek. Mislim da je LeBron... možda rasist. A možda samo ne voli Trumpa, ne znam. Ja volim samo ljude koji vole mene, tako da bez ikakve dvojbe biram Michaela Jordana - rekao je Trump u petak na konferenciji za medije. 

IDE PO REKORD Saga je gotova! LeBron karijeru nastavlja u Philadelphiji 76ers
Saga je gotova! LeBron karijeru nastavlja u Philadelphiji 76ers
FILE PHOTO: NBA: Playoffs-Houston Rockets at Los Angeles Lakers
Foto: Kirby Lee

Poznato je da je LeBron javno podržao Trumpove protukandidate Hillary Clinton 2016., Joea Bidena 2020. i Kamalu Harris 2024. godine. Kritizirao ga je i nakon što je povukao poziv Golden State Warriorsima za tradicionalni posjet Bijeloj kući prije devet godina. 

- Propalico. Odlazak u Bijelu kuću bila je velika čast dok se ti nisi pojavio - objavio je tada LeBron na društvenim mrežama. 

Podsjetimo, produženjem karijere najbolji strijelac u povijesti NBA lige James dodatno će povećati svoj ionako rekordni broj sezona provedenih u najjačoj košarkaškoj ligi na svijetu, sljedeća sezona bit će mu 24., a ako sve bude po planu, tijekom sezone 2027/28. upisat će i svoju 25. sezonu.

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Komentari 8
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