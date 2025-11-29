Obavijesti

Sport

Komentari 0
NBA

Dončić briljirao u slavlju Lakersa protiv bivšeg kluba, Zubac imao 9 poena u porazu LA Clippersa

Piše Issa Kralj, HINA,
Čitanje članka: 1 min
Dončić briljirao u slavlju Lakersa protiv bivšeg kluba, Zubac imao 9 poena u porazu LA Clippersa
3
Foto: Jayne Kamin-Oncea

Los Angeles Lakersi plasirali su se u četvrtfinale NBA kupa nakon pobjede protiv Dallas Mavericksa, a među najboljim igračima bio je Luka Dončić. Ivica Zubac imao je i 12 skokova i 5 asistencija u 40 minuta igre

Košarkaši Los Angeles Lakersa slavili su 129-119 protiv Dallas Mavericksa. Lakersi su tako izborili četvrtfinale kupa NBA kao najbolja momčad skupine B u Zapadnoj konferenciji s omjerom 4:0. Poznati su i ostali parovi četvrtfinala, a utakmice su na rasporedu 9. i 10. prosinca. 

Los Angeles Clippersi su poraženi kod kuće od Memphisa 107-112, a hrvatski centar Ivica Zubac je za 40  minuta igre imao 9 poena uz šut 4-11, 12 skokova i 5 asista.

Luka Dončić je na parketu proveo 40 minuta i postigao je odličan učinak. Slovenac je postigao 35 poena, 11 asistencija, pet skokova i jednu blokadu. Dončić ima fantastičnu sezonu, do sada je ostvario double-double u četiri utakmice za redom. 26-godišnji Slovenac je u veljači ove godine neočekivano potpisao za LA Lakerse u zamjenu za Anthony Davisa koji je došao među Dallas Maverickse. 

Najbolje trenutke s utakmice možete pogledati OVDJE

Najbolji među Lakersima bio je Austin Reaves koji je zabio 38 koševa i imao osam skokova. Tako su Lakersi došli do šeste uzastopne pobjede. LeBron James zabio je 13 poena.

NBA: Dallas Mavericks at Los Angeles Lakers
Foto: Jayne Kamin-Oncea

P. J. Washington zabio je 22 poena, a Ryan Nembhard postigao 17. Dallas je imao minimalno vodstvo manje od osam minuta prije kraja. Lakersi su potom gotovo četiri minute držali Maverickse bez ubačaja iz igre i došli do serije 13:1. U njoj su ključne koševe postigli Reaves i Deandre Ayton, koji je završio sa 17 poena. 

Publika je s velikim pljeskom dočekala povratak Davisa koji je propustio 14 utakmica zbog ozljede lista. 

Ždrijeb četvrtfinala NBA kupa:

Orlando Magic - Miami Heat

Toronto Raptors - New York Knicks

Oklahoma City Thunder - Phoenix Suns

Los Angeles Lakers - San Antonio Spurs

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Medicinska sestra najveća je navijačica Kovačeve ekipe: 'Navijam do zadnje sekunde'
PODRŠKA KOJA ŽIVOT ZNAČI

FOTO Medicinska sestra najveća je navijačica Kovačeve ekipe: 'Navijam do zadnje sekunde'

Kim Schwester ima milijun pratitelja na društvenim mrežama, a najdraži joj je igrač legendarni Marco Reus, kojeg je nazvala i ljubavi njezina života. Trenirala je kicboks, voli golf, a radi kao medicinska sestra
Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
Jake Paul napucao je mišiće, ali svi su gledali u djevojku pokraj
ZAGONETNA RING DJEVOJKA

Jake Paul napucao je mišiće, ali svi su gledali u djevojku pokraj

Sydney Thomas (20) bila je ring djevojka na meču Jakea Paula i Mikea Tysona prošle godine. Na Instagramu je prati više od pola milijuna ljudi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025