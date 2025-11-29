Dončić briljirao u slavlju Lakersa protiv bivšeg kluba, Zubac imao 9 poena u porazu LA Clippersa

Košarkaši Los Angeles Lakersa slavili su 129-119 protiv Dallas Mavericksa. Lakersi su tako izborili četvrtfinale kupa NBA kao najbolja momčad skupine B u Zapadnoj konferenciji s omjerom 4:0. Poznati su i ostali parovi četvrtfinala, a utakmice su na rasporedu 9. i 10. prosinca.

Los Angeles Clippersi su poraženi kod kuće od Memphisa 107-112, a hrvatski centar Ivica Zubac je za 40 minuta igre imao 9 poena uz šut 4-11, 12 skokova i 5 asista.

Luka Dončić je na parketu proveo 40 minuta i postigao je odličan učinak. Slovenac je postigao 35 poena, 11 asistencija, pet skokova i jednu blokadu. Dončić ima fantastičnu sezonu, do sada je ostvario double-double u četiri utakmice za redom. 26-godišnji Slovenac je u veljači ove godine neočekivano potpisao za LA Lakerse u zamjenu za Anthony Davisa koji je došao među Dallas Maverickse.

Najbolji među Lakersima bio je Austin Reaves koji je zabio 38 koševa i imao osam skokova. Tako su Lakersi došli do šeste uzastopne pobjede. LeBron James zabio je 13 poena.

P. J. Washington zabio je 22 poena, a Ryan Nembhard postigao 17. Dallas je imao minimalno vodstvo manje od osam minuta prije kraja. Lakersi su potom gotovo četiri minute držali Maverickse bez ubačaja iz igre i došli do serije 13:1. U njoj su ključne koševe postigli Reaves i Deandre Ayton, koji je završio sa 17 poena.

Publika je s velikim pljeskom dočekala povratak Davisa koji je propustio 14 utakmica zbog ozljede lista.

Ždrijeb četvrtfinala NBA kupa:

Orlando Magic - Miami Heat

Toronto Raptors - New York Knicks

Oklahoma City Thunder - Phoenix Suns

Los Angeles Lakers - San Antonio Spurs