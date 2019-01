Dončić i Smith sredili Hezonju i društvo, Jokić i dalje ne staje

Najbolji novak u NBA ligi Luka Dončić stigao je u Madison Square Garden sa svojim Dallas Mavericksima te svladao New York Knickse Marija Hezonje uvjerljivih 114-90.

U redovima teksaških gostiju najbolji je bio mladi Dennis Smith Jr. s triple-double učinkom od 13 poena, 10 skokova i 15 asistencija, a odličnu je partiju odigrao i legendarni Dirk Nowitzki koji je u tek 11 minuta igre 'isporučio' 14 poena sa šutom iz igre 5/7. U jednom trenutku je zabio devet poena u četiri napada zaredom! Šutevi su bili, naravno, jedan teži od drugog...

Dončić i nije imao neku fenomenalnu utakmicu za njegove standarde. Zabio je mladi Slovenac 16 poena te nadodao osam skokova i pet asistencija, no iz igre je šutirao 7/18, a za tri tek dva od devet.

A Hezonja je bio jedna od rijetkih svijetlih strana u franšizi iz Velike Jabuke. Zabio je Dubrovčanin 13 poena te imao dvije ukradene lopte i s tim učinkom bio među boljim igračima svoje momčadi.

Indiana Pacersi počeli su tonuti nakon teške ozljede svog najboljeg igrača Victora Oladipa.

Sinoć ih je s gotovo 20 razlike, 107-89, svladala momčad Washington Wizardsa, a Bojan Bogdanović bio je drugi strijelac momčadi s 12 poena. Prvi je bio Thaddeus Young - s 13... Težak će biti ostatak sezone za Indianu.

Na suprotnoj strani očekivano je najbolji bio Bradley Beal s 25 poena, šest asistencija i šest skokova, a dobar je bio i Jeff Green s 23 poena.

No, iako je teško za očekivati neki veliki rezultat, ipak je izgledno kako će Babo i društvo stići do doigravanja jer se sada nalaze na četvrtom mjestu Istoka s 32-18 dok devetoplasirani Wizardsi, od kojih su baš sinoć izgubili imaju tek 22-29.

- Malo smo izgubili putanju. Victor se ne vraća i trebamo shvatiti da dalje idemo bez njega i raditi najbolje što možemo s onim što imamo - rekao je trener Pacersa Nate McMillan.

Šiši tih, Towns sa sirenom

Dario Šarić i dalje se ne pronalazi u Minnesoti.

Sinoć su njegovi Timberwolvesi slavili u produžetku 99-97 protiv Memphis Grizzliesa, a Šiši je u 53 minute igre dobio tek 18... I za to vrijeme odigrao čak i solidno, zabio je osam poena, iz igre šutirao 50%. No i dalje nije to to...

A njegov suigrač Karl-Anthony Towns zato je pobjedu ostavio u Minneapolisu šutom za pobjedu uz zvuk sirene. Pucao je Andrew Wiggins koju sekundu prije kraja, isporučio 'ciglu', a onda je Towns uhvatio skok i teškom poludistancom zabio za pobjedu.

Najbolji je uz Townsa (16 poena, deset skokova) bio Jerryd Bayless (19 poena, sedam skokova, 12 asistencija).

Grumenje iz Colorada melje

Denver Nuggetsi u New Orleans su stigli bez svog startnog razigravača Jamala Murraya, no Nikola Jokić i raspoloženi Monte Morris i Malik Beasley bili su dovoljni za momčad bez Anthonyja Davisa te pobijedili 104-99.

Imao je Jokić ponovno triple-double (20 poena, 13 skokova i deset asistencija) a Morris (20p) i Beasley (22p) su trpali van linije za tri poena.

Na suprotnoj strani vukli su Jrue Holiday i Kenrich Williams, no teško je kad Joker ima ovakvu večer. A ima je itekako često...

Nuggetsi su opet ušli u seriju pobjeda te su sada na omjeru 35-15, utakmicu iza vodećih Golden State Warriorsa.

