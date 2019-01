Dončić u 25 minuta do double-doublea, Zubac bez promašaja

Dallas je na gostovanju kod Charlottea upisao svoju četvrtu najuvjerljiviju pobjedu u povijesti. Slavili su s 122-84, a sjajan je bio Luka Dončić koji je utakmicu završio sa double-double učinkom, čak šestim ove sezone. U 25 minuta igre imao je 18 koševa, 10 skokova i četiri asistencije, a sjajan je bio i Dennis Smith s 18 koševa i sedam asistencija.

Oklahoma je slavila kod Los Angeles Lakersa 107-100, a Ivica Zubac je pogodio sva četiri šuta iz igre. Ubacio je osam koševa, imao dva skoka te po jednu asistenciju i blokadu. Oklahomu je predvodio Paul George sa 37 poena.

Gordon Hayward je s 35 koševa vodio Boston do pobjede 115-102 protiv Minnesote. Dario Šarić je dao sedam koševa i imao je šest skokova.

Phoenix je kod kuće izgubio od Philadelphije 127-132, a Dragan Bender je ostao bez minutaže. Joel Embiid je imao 42 koša i 18 skokova i tako postao četvrti igrač u zadnjih 25 sezona NBA lige koji je utakmicu završio s takvim brojkama.

Ben Simmons je s 29 koševa došao do svog rekorda sezone.

