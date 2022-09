Dončićeva majka: Ove prijetnje dolaze od ljudi koji žele Luku iskoristiti i kontrolirati ga!

Luka Dončić dominira na EuroBasketu i želi vratiti titulu u Sloveniju, ali istovremeno se bavi i obiteljsko-pravnim problemima.

Kako je prvi objavio novinar Marc Stein, zvijezda Dallas Mavericksa podnijela je zahtjev uredu za patente SAD-a (USPTO) u kojem traži poništenje registracije zaštitnog znaka "LUKA DONČIĆ 7", koji je u vlasništvu njegove majke Mirjam Poterbin, potvrdili su to iz odvjetničke kuće Brown Rudnick koja zastupa košarkaša.

Njegova majka je taj brend pokrenula prije četiri godine, kada je došao u NBA ligu i on joj je dao suglasnost da ga ona predstavlja. No, nešto se u međuvremenu promijenilo. U novom zahtjevu stoji da Dončić nije povezan s tim brendom te da on ne odobrava predstavljanje proizvoda i usluga pod tim imenom, već želi osnovati vlastiti brend kojim će upravljati samo on i njegov tim.

Nekoliko sati nakon što je ta informacija obišla sve svjetske medije, oglasila se i njegova majka. Tvrdi da njezin sin nema veze s ovom tužbom, već ljudi koji ga žele iskoristiti.

- Sve što se piše dolazi od ljudi koji Luku okružuju zadnje dvije godine i žele potpunu kontrolu nad njegovim životom i karijerom. Ne želim javno prati prljavo rublje, pogotovo u vrijeme kada Luka mora biti sabran i fokusiran na važne utakmice koje su pred njim. Od njegovog rođenja pa nadalje jedino mi je bilo važno da Luka bude sretan i da može slijediti svoje snove, što je normalno za svaku majku - rekla je Mirjam Poterbin u razgovoru za MMC.

Tvrdi da dobiva prijetnje od ljudi koji surađuju s njezinim sinom, ali da nikada neće odustati od zaštite svog Luke.

- Prijetnje ljudi koji žele iskoristiti mog sina, te pisanjem ovakvih tekstova u Luki nepogodnije vrijeme, neće me oštetiti. Uvijek ću stajati iza zaštite svog sina i od toga nikada neću odstupiti - rekla je ona.

Najčitaniji članci