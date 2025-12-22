Donna ima novu trenericu: Novosađanka je četiri igračice dovodila u Top 20 na svijetu...

Donna Vekić (29) u novu sezonu ulazi s osvježenim timom. Osječanka se posljednjih dana nalazi u Dubaiju na pripremama, gdje joj se pridružio i Nikola Nick Horvat, s kojim je nekoliko puta surađivala, što dulje, što kraće u SOS varijanti kad bi se nalazila u krizi rezultata i igre, kakav je slučaj bio u 2025. godini, no u ulozi glavnog trenera, odnosno trenerice, odsad je Biljana Veselinović (60),

Srpska trenerica iz Novog Sada, od 1997. do 2004. i izbornica tadašnje Fed Cup reprezentacije Srbije i Crne Gore, više je od 30 godina na WTA Touru i ostvarivala je uglavnom uspješne suradnje. Pod njenim su okom bile Daria Saville (Gavrilova), Katie Boulter, Harriet Dart, Aleksandra Krunić, Lucie Šafarova, Nadia Petrova, Alize Cornet, Katarina Srebotnik, a surađivala je i Petrom Martić, koja se s 90. mjesta podigla sve do Top 50. Četiri je igračice Veselinović premijerno dovodila u Top 20 svjetske ljestvice (Srebotnik, Šafarova, Cornet, Saville), gdje se nekad nalazila i Donna, danas na 69. mjestu.

Kakav god Veselinović ima(la) čaroban štapić, definitivno će trebati i Vekić, nakon jedne od najslabijih sezona u karijeri, u koju je ušla sa Saschom Bajinom, no ta suradnja nije ispala uspješna. Na Touru je Donna u zadnjih 12 mjeseci ostvarila 14 pobjeda uz 21 poraz, svega jedno četvrtfinale i to na zadnjem turniru, prilično slabije konkurencije, u Chennaiju.

- Poznavala sam situaciju na WTA Touru, kako igraju djevojke, što treba raditi, što nije dobro. Poznavala sam igračice koje sam uzimala jer sam gledala njihove mečeve i studirala njihovu igru, dogovarale smo koje su mane i vrline i uvijek sam se fokusirala prvo na vrline, da se one dotjeraju skoro do perfekcije jer imaju samopouzdanje i povjerenje u trenersku riječ. Onda smo polako gledali koje su mane i to smo ispravljali, uvijek je bilo uspješno, ali je izuzetno bitna komunikacija s ostatkom tima - govorila je Veselinović o svom trenerskom pristupu.

Donna će 2026. otvoriti na Novom Zelandu, na WTA 250 turniru u Aucklandu, zasad jedinom koji je prijavila uoči Australian Opena, koji počinje 18. siječnja.