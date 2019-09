Donna lovi prvo GS polufinale: Ma, neću valjda sad uprskati!

Prvo je pobijedila neugodnu Hogenkamp, potom US Open specijalisticu Kaiju Kanepi, pa Putincevu. U osmini finala čekala ju je Goerges, koju Donna nikad nije pobijedila. Do ovog US Opena. Sad, u borbi za ulazak u polufinale, čeka je odlična prijateljica, deset mjeseci mlađa Belinda Benčić.

- Morat ću igrati agresivno i mijenjati ritam, probat ću i s visokim loptama - rekla je Donna (23), koja je protiv Belinde igrala ove godine na Roland Garrosu.

Bio je to meč u kojem joj je Donna očitala tenisku lekciju. Dva seta, 6-4, 6-1, od kojih je drugi trajao manje od pola sata, bila su dovoljna da pošalju Belindu kući. Plasmanom u četvrtfinale US Opena Donna je zaradila točno 500.000 dolara, a pobijedi li Belindu i izbori polufinale, zaradit će 960.000 dolara!

Foto: Reuters

Donnin uspjeh počeo je dolaskom Torbena Beltza na mjesto trenera, Nijemca koji je Angelique Kerber odveo do naslova na Australian i US Openu.

- Nakon Wimbledona sam bila dosta nervozna, imala sam odličan prvi dio sezone i rekla sam sebi: ‘Donna, nemoj sad uprskati, sad imaš šansu’.

A ovo je, ruku na srce, sjajna šansa, rekli bismo, najveća u karijeri da Donna dohvati, ne samo polufinale, nego i finale turnira koji je 2014. osvojio Marin Čilić. Četvrtfinale protiv Belinde Bencic počinje u 18 sati po našem vremenu.

Ajmo, Donna, vrijeme je za polufinale...