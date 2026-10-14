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WTA WUHAN

Donna Vekić zbog problema s leđima odustala od igre parova

Piše HINA,
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Donna Vekić zbog problema s leđima odustala od igre parova
Foto: Maxim Shemetov
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Odustajanje Vekić i Sakkari iskoristile su Amerikanka Peyton Stearns i Ruskinja Maria Kozireva

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Najbolja hrvatska tenisačica Donna Vekić odustala je od nastupa u konkurenciji parova na WTA 1000 turniru u kineskom Wuhanu, a kao službeni razlog je navedena ozljeda donjeg dijela leđa.

Vekić je trebala igrati u paru s Grkinjom Marijom Sakkari, koja ju je pobijedila u prvom kolu ovog turnira u pojedinačnoj konkurenciji. Hrvatsko-grčki par je za suparnice u prvom kolu imao Japanku Aoyamu i Tajvanku Liang. Odustajanje Vekić i Sakkari iskoristile su Amerikanka Peyton Stearns i Ruskinja Maria Kozireva, koje su ušle u turnir kao zamjenski par i pobjedom u tri seta (6-3, 6-7, 11-9) probile se u drugo kolo.

China Open
Foto: Maxim Shemetov

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