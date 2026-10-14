Donna Vekić zbog problema s leđima odustala od igre parova

Najbolja hrvatska tenisačica Donna Vekić odustala je od nastupa u konkurenciji parova na WTA 1000 turniru u kineskom Wuhanu, a kao službeni razlog je navedena ozljeda donjeg dijela leđa.

Vekić je trebala igrati u paru s Grkinjom Marijom Sakkari, koja ju je pobijedila u prvom kolu ovog turnira u pojedinačnoj konkurenciji. Hrvatsko-grčki par je za suparnice u prvom kolu imao Japanku Aoyamu i Tajvanku Liang. Odustajanje Vekić i Sakkari iskoristile su Amerikanka Peyton Stearns i Ruskinja Maria Kozireva, koje su ušle u turnir kao zamjenski par i pobjedom u tri seta (6-3, 6-7, 11-9) probile se u drugo kolo.