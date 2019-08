Donna više nema Siniakovin kompleks, opet će na Azarenku

Dok čekamo hoće li Borna Ćorić obraniti čast hrvatskog muškog tenisa u Cincinnatiju od kojeg su se u prvom kolu oprostili Ivo Karlović, Marin Čilić i Petra Martić, to je za ženski dio obavila Donna Vekić. Osječanka je našla stazu do drugog kola Western & Southern Opena i to tek drugi put uopće u šestom posjetu savezne države Ohio.

Pritom je Donna prvi put našla i način kako pobijediti Katerinu Siniakovu (6-4, 6-3), Čehinju od koje je gubila u sva tri navrata, u dva čak i vrlo bolno (u Birminghamu 2016. osvojila tri gema, godinu kasnije u Moskvi dva). Međutim, Siniakova je na američkim turnejama uglavnom bila samo prolaznica, a takva je i ostala nakon ovog dvoboja u koji je Vekić krenula izgubljenim servisom, pa sa sljedeća četiri gema usmjerila ga na svoj mlin.

Nije to bio najbolji tenis koji Donna Vekić može pružiti, nije uopće, međutim, dovoljno je bio dobar da sve zapakira u rutinsku pobjedu koja ju opet vodi na Viktoriju Azarenku. S Bjeloruskinjom je igrala pretprošli tjedan u San Joseu, dobila 6-4, 6-3. Nekadašnja prva tenisačica svijeta, danas 40., prošla je Belindu Bencic, Švicarka je predala početkom drugog seta.

WTA Cincinnati, prvo kolo:

Donna Vekić (Hrvatska) - Katerina Siniakova (Češka) 6-4, 6-3