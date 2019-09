Donni US Open donio plasman karijere, Đoković je ostao prvi

Hrvatski tenisači Borna Ćorić i Marin Čilić nazadovali su na najnovijoj ATP ljestvici. Ćorić je pao tri mjesta i sada je 15. igrač svijeta, a Čilić, koji je pet stepenica niže, zauzima 28. mjesto, dok je 40-godišnji Ivo Karlović bolji za jednu poziciju i nalazi se na 78. mjestu.

Među vodećima nema promjena. Prvi je i dalje srpski tenisač Novak Đoković, a drugi je Španjolac Rafael Nadal. No, Nadal je nakon osvajanja US Opena značajno smanjio zaostatak za Đokovićem. Prije US Opena on je iznosio 3.740 bodova, a sada je pao na 640 bodova.

Treći je Švicarac Roger Federer, a finalist US Opena Rus Danil Medvjedev popeo se na četvrto mjesto.

ATP lista

1. (1) Novak Đoković (SRB) 9.865 bodova

2. (2) Rafael Nadal (ŠPA) 9.225

3. (3) Roger Federer (ŠVI) 7.130

4. (5) Danil Medvjedev (RUS) 5.235

5. (4) Dominic Thiem (AUT) 4.575

6. (6) Alexander Zverev (NJE) 4.095

7. (8) Stefanos Tsitsipas (GRČ) 3.420

8. (7) Kei Nishikori (JAP) 3.375

9. (9) Karen Hačanov (RUS) 2.810

10. (10) Roberto Bautista Agut (ŠPA) 2.575

15. (12) BORNA ĆORIĆ (HRV) 2.025

28. (23) MARIN ČILIĆ (HRV) 1.410

78. (79) IVO KARLOVIĆ (HRV) 696

244. (224) VIKTOR GALOVIĆ (HRV) 189

Četvrtfinale US Opena donijelo je hrvatskoj tenisačici Donni Vekić napredak od dva mjesta na najnovijoj WTA ljestvici, pa je sada na 21. poziciji i to joj je najbolji plasman u karijeri. Petra Martić, koja je zaustavljena u osmini finala US Opena, pala je za jedno mjesto, te je 23. igračica svijeta.

Do najboljeg plasmana karijere stigla je i senzacionalna osvajačica US Opena 19-godišnja Kanađanka Bianca Andreescu, koja je u finalu dobila Serenu Williams. Bianca Andreescu je poboljšala plasman za deset mjesta i sada je peta tenisačica svijeta.

Braniteljica naslova Japanka Naomi Osaka, koja je ispala u osmini finala, pala je sa prvog na četvrto mjesto, a na prvu poziciju vratila se Australka Ashleigh Barty.

WTA lista

1. (2) Ashleigh Barty (Aus) 6501

2. (3) Karolina Pliškova (Češ) 6125

3. (5) Jelina Svitolina (Ukr) 5032

4. (1) Naomi Osaka (Jap) 4846

5. (15) Bianca Andreescu (Kan) 4835

6. (4) Simona Halep (Rum) 4803

7. (6) Petra Kvitova (Češ) 4326

8. (7) Kiki Bertens (Niz) 4325

9. (8) Serena Williams (SAD) 3935

10. (12) Belinda Benčić (Švi) 3738

21. (23) DONNA VEKIĆ (HRV) 2420

23. (22) PETRA MARTIĆ (HRV) 2138

242. (185) TEREZA MRDEŽA (HRV) 244

(jć)