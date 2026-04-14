Obavijesti

Sport

Komentari 0
DNNA LADIES NET

Donnin turnir u trećem izdanju širi se izvan granica Hrvatske

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Donnin turnir u trećem izdanju širi se izvan granica Hrvatske
3
Dolazak svjetski poznatih tenisačica u Osijek

Kao inicijatorica projekta, Donna Vekić kroz DNNA kontinuirano razvija zajednicu koja spaja sport, poduzetništvo i međusobnu podršku

Jedinstveni spoj sporta, poduzetništva i lifestyle zajednice vraća se u Osijek od 30. travnja do 3. svibnja 2026. godine, gdje će se održati treće izdanje DNNA Ladies Tennis Net turnira pod inicijativom hrvatske tenisačice Donne Vekić (29). Projekt koji je u samo dvije godine prerastao lokalni sportski događaj danas se jasno pozicionira kao sve relevantnije regionalno okupljanje koje spaja sport, poslovno umrežavanje i ženski leadership.

Nakon iznimno uspješnog prošlogodišnjeg izdanja, ovogodišnji turnir donosi značajan iskorak - čak 64 sudionice iz Hrvatske i inozemstva, dvostruko više nego prethodne godine, natjecat će se u pojedinačnoj konkurenciji kroz četiri dana sportskog programa. Dodatnu međunarodnu dimenziju događanju daju sudionice koje u Osijek dolaze iz Turske, Sjedinjenih Američkih Država, Mađarske i Srbije.

Ovaj rast potvrđuje sve veći interes i potrebu za inicijativama koje ženama omogućuju povezivanje kroz zajedničke vrijednosti sporta, ambicije i profesionalnog razvoja. Turnir se održava u Teniskom centru u Perivoju kralja Tomislava, gdje se nalazi jedan od ukupno četiri javna teniska terena inspirirana Grand Slam podlogama, realiziranih na inicijativu Donne Vekić, pri čemu će se natjecanje odvijati na terenu s tvrdom podlogom karakterističnom za US Open. Riječ je o jedinstvenom projektu na globalnoj razini - četiri terena kakvi ne postoje objedinjeni ni u jednom drugom gradu na svijetu. Projekt se razvijao kroz nekoliko godina s ciljem jačanja teniske infrastrukture i dostupnosti sporta široj zajednici.

Super tie break Osijek

Završetak ovog projekta obilježen je prošle godine događanjem “Velika 4 Osijek”, koje je dodatno pozicioniralo grad na karti relevantnih teniskih i lifestyle događanja. Upravo u takvom okruženju razvija se i DNNA Ladies Tennis Net, koji nadograđuje ovu sportsku priču kroz povezivanje žena, sporta i poslovnog umrežavanja. No, DNNA Ladies Tennis Net i ove godine nadilazi okvire klasičnog sportskog natjecanja.

Kao inicijatorica projekta, Donna Vekić kroz DNNA kontinuirano razvija zajednicu koja spaja sport, poduzetništvo i međusobnu podršku. Okuplja žene rekreativke, poduzetnice i liderice s ciljem povezivanja, razmjene iskustava i otvaranja novih poslovnih prilika.

- DNNA Ladies Tennis Net nastao je iz želje da povežemo žene kroz sport, ali i da otvorimo prostor za nove poslovne prilike, suradnje i inspiraciju. Veseli me vidjeti kako projekt raste i okuplja sve snažniju zajednicu - ističe Vekić. 

Prvog dana događanja, 30. travnja u 13 sati, održat će se službena press konferencija u Teniskom centru, Perivoj kralja Tomislava 1. Istoga dana, u večernjim satima od 19 do 20 sati u IT Parku Osijek, održat će se i Business forum DNNA NetWork, na kojem će, uz Donnu Vekić, sudjelovati Nikolina Brnjac, zastupnica u Europskom parlamentu, i druge istaknute poslovne žene iz različitih industrija, s naglaskom na teme leadershipa, poslovnog razvoja i međusobnog povezivanja. Business forum DNNA NetWork dodatno potvrđuje razvoj događanja u smjeru relevantnog poslovnog susreta, gdje se sport pretvara u prostor za konkretne razgovore, razmjenu iskustava i stvaranje novih suradnji.

Super tie break Osijek

Uz natjecateljski dio, turnir donosi i sadržajan društveni i networking program, koji dodatno jača njegovu poziciju kao jednog od relevantnijih događanja za žene koje žele spojiti aktivan stil života s profesionalnim razvojem.

Svi mečevi otvoreni su za posjetitelje, a dodatne informacije o programu i sudionicama dostupne su putem službenih komunikacijskih kanala: https://dnnatennisnet.com/, uključujući i Instagram profil Premier Tennis Show. DNNA Ladies Tennis Net time potvrđuje kako sport može biti snažan alat povezivanja, ali i prostor koji pokreće konkretne prilike, suradnje i nove inicijative - na terenu i izvan njega.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
Olmova cura: Ležala sam gola sedam sati. Bilo je neugodno
FOTO: OTKRILA JE DOJMOVE

Olmova cura: Ležala sam gola sedam sati. Bilo je neugodno

Laura Schmitt šokirala je svijet poziranjem potpuno naga za naslovnicu časopisa! Ljubav s Danijem Olmom cvjeta, njihova je veza prava medijska senzacija
FOTO Ukrajinska tenisačica pala je na doping testu zbog seksa
ŽIVOPISNA DAJANA

FOTO Ukrajinska tenisačica pala je na doping testu zbog seksa

Dajana Jastremska (25) bila je jedna od najzanimljivijih priča Wimbledona. Ona je senzacionalno iz prvog kola izbacila drugu tenisačicu svijeta Coco Gauff, a prije pet godina suspendirana zbog pada na doping testu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026