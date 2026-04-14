Donnin turnir u trećem izdanju širi se izvan granica Hrvatske

Jedinstveni spoj sporta, poduzetništva i lifestyle zajednice vraća se u Osijek od 30. travnja do 3. svibnja 2026. godine, gdje će se održati treće izdanje DNNA Ladies Tennis Net turnira pod inicijativom hrvatske tenisačice Donne Vekić (29). Projekt koji je u samo dvije godine prerastao lokalni sportski događaj danas se jasno pozicionira kao sve relevantnije regionalno okupljanje koje spaja sport, poslovno umrežavanje i ženski leadership.

Nakon iznimno uspješnog prošlogodišnjeg izdanja, ovogodišnji turnir donosi značajan iskorak - čak 64 sudionice iz Hrvatske i inozemstva, dvostruko više nego prethodne godine, natjecat će se u pojedinačnoj konkurenciji kroz četiri dana sportskog programa. Dodatnu međunarodnu dimenziju događanju daju sudionice koje u Osijek dolaze iz Turske, Sjedinjenih Američkih Država, Mađarske i Srbije.

Ovaj rast potvrđuje sve veći interes i potrebu za inicijativama koje ženama omogućuju povezivanje kroz zajedničke vrijednosti sporta, ambicije i profesionalnog razvoja. Turnir se održava u Teniskom centru u Perivoju kralja Tomislava, gdje se nalazi jedan od ukupno četiri javna teniska terena inspirirana Grand Slam podlogama, realiziranih na inicijativu Donne Vekić, pri čemu će se natjecanje odvijati na terenu s tvrdom podlogom karakterističnom za US Open. Riječ je o jedinstvenom projektu na globalnoj razini - četiri terena kakvi ne postoje objedinjeni ni u jednom drugom gradu na svijetu. Projekt se razvijao kroz nekoliko godina s ciljem jačanja teniske infrastrukture i dostupnosti sporta široj zajednici.

Super tie break Osijek | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Završetak ovog projekta obilježen je prošle godine događanjem “Velika 4 Osijek”, koje je dodatno pozicioniralo grad na karti relevantnih teniskih i lifestyle događanja. Upravo u takvom okruženju razvija se i DNNA Ladies Tennis Net, koji nadograđuje ovu sportsku priču kroz povezivanje žena, sporta i poslovnog umrežavanja. No, DNNA Ladies Tennis Net i ove godine nadilazi okvire klasičnog sportskog natjecanja.

Kao inicijatorica projekta, Donna Vekić kroz DNNA kontinuirano razvija zajednicu koja spaja sport, poduzetništvo i međusobnu podršku. Okuplja žene rekreativke, poduzetnice i liderice s ciljem povezivanja, razmjene iskustava i otvaranja novih poslovnih prilika.

- DNNA Ladies Tennis Net nastao je iz želje da povežemo žene kroz sport, ali i da otvorimo prostor za nove poslovne prilike, suradnje i inspiraciju. Veseli me vidjeti kako projekt raste i okuplja sve snažniju zajednicu - ističe Vekić.

Prvog dana događanja, 30. travnja u 13 sati, održat će se službena press konferencija u Teniskom centru, Perivoj kralja Tomislava 1. Istoga dana, u večernjim satima od 19 do 20 sati u IT Parku Osijek, održat će se i Business forum DNNA NetWork, na kojem će, uz Donnu Vekić, sudjelovati Nikolina Brnjac, zastupnica u Europskom parlamentu, i druge istaknute poslovne žene iz različitih industrija, s naglaskom na teme leadershipa, poslovnog razvoja i međusobnog povezivanja. Business forum DNNA NetWork dodatno potvrđuje razvoj događanja u smjeru relevantnog poslovnog susreta, gdje se sport pretvara u prostor za konkretne razgovore, razmjenu iskustava i stvaranje novih suradnji.

Super tie break Osijek | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Uz natjecateljski dio, turnir donosi i sadržajan društveni i networking program, koji dodatno jača njegovu poziciju kao jednog od relevantnijih događanja za žene koje žele spojiti aktivan stil života s profesionalnim razvojem.

Svi mečevi otvoreni su za posjetitelje, a dodatne informacije o programu i sudionicama dostupne su putem službenih komunikacijskih kanala: https://dnnatennisnet.com/, uključujući i Instagram profil Premier Tennis Show. DNNA Ladies Tennis Net time potvrđuje kako sport može biti snažan alat povezivanja, ali i prostor koji pokreće konkretne prilike, suradnje i nove inicijative - na terenu i izvan njega.