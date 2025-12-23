Obavijesti

Sport

Komentari 1
TENISKA NADA PLUS+

Donnina nasljednica raste u Osijeku: 'Našoj Neri pomaže kako god može, čak i s odjećom'

Piše Danijela Mikola,
Čitanje članka: 4 min
Donnina nasljednica raste u Osijeku: 'Našoj Neri pomaže kako god može, čak i s odjećom'
Foto: Privatni album

Nera Skender (13) već je među 50 najboljih tenisačica u Europi u svojoj dobi. Tata Marin bio je golman NK Osijeka. 'Ima sve što je potrebno za uspjeh i šanse su joj jako dobre', kaže

Teniski svijet tek će čuti za njezino ime, a kada dođe taj trenutak, bit će to rezultat ljubavi prema sportu, nevjerojatne discipline i obitelji koja ju je uvijek podržavala. Ove je godine odigrala čak 101 službeni meč. Hrvatska je reprezentativka i među najboljih je 50 europskih igračica svoje dobne skupine i jedna od rijetkih iz Hrvatske. Donna Vekić za nju kaže da je njena nasljednica, a s time se slažu i mnogi koji su pratili njene mečeve. Ta mlada teniska nada je Nera Skender (13) iz Osijeka i posljednjih nekoliko godina uživa punu podršku obitelji Vekić, a ponajviše Donne.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Hajdučka fešta za kraj 2025. Iris i Marko Livaja u centru pažnje, stigao gost od 40 milijuna eura
POGLEDAJTE GALERIJU

Hajdučka fešta za kraj 2025. Iris i Marko Livaja u centru pažnje, stigao gost od 40 milijuna eura

Hajduk slavio uz Livaju! Drama na terenu i plesna zabava u Splitu. Livaja junak i tragičar utakmice! Iris Livaja i mladi hajdukovci ukrali show na Instagramu
Srpkinja i Crnogorka kao ring djevojke FNC-a malo toga kriju
FOTO: MINA I ANĐELA

Srpkinja i Crnogorka kao ring djevojke FNC-a malo toga kriju

Mina Jeremić i Anđela Kustudić mamile su uzdahe na eventima domaće MMA organizacije. Djevojke iz Beograda i Budve na scenu će uskoro i u Münchenu
Sjećate se nje? Proglasili su je najljepšom tenisačicom ikad, a sad je postala majka u 45.
FOTO: ANNA KOURNIKOVA

Sjećate se nje? Proglasili su je najljepšom tenisačicom ikad, a sad je postala majka u 45.

Bivšu tenisačicu Annu Kournikovu smatraju jednom od najljepših u povijesti toga sporta, a bavila se i modelingom. S pjevačem Enriqueom Iglesiasom dobila je dijete u 45. godini, čime se pohvalila na društvenim mrežama

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025