Nera Skender (13) već je među 50 najboljih tenisačica u Europi u svojoj dobi. Tata Marin bio je golman NK Osijeka. 'Ima sve što je potrebno za uspjeh i šanse su joj jako dobre', kaže
TENISKA NADA PLUS+
Donnina nasljednica raste u Osijeku: 'Našoj Neri pomaže kako god može, čak i s odjećom'
Teniski svijet tek će čuti za njezino ime, a kada dođe taj trenutak, bit će to rezultat ljubavi prema sportu, nevjerojatne discipline i obitelji koja ju je uvijek podržavala. Ove je godine odigrala čak 101 službeni meč. Hrvatska je reprezentativka i među najboljih je 50 europskih igračica svoje dobne skupine i jedna od rijetkih iz Hrvatske. Donna Vekić za nju kaže da je njena nasljednica, a s time se slažu i mnogi koji su pratili njene mečeve. Ta mlada teniska nada je Nera Skender (13) iz Osijeka i posljednjih nekoliko godina uživa punu podršku obitelji Vekić, a ponajviše Donne.
