Dosadio mu život nogometaša: Trošio sam 15.000 eura za noć

Alvaro Dominguez (28) prije deset godina bio je na startu vrlo obećavajuće karijere. Tada osamnaestogodišnji španjolski stoper taman je debitirao u prvoj momčadi madridskog Atletica i trebao je u godinama koje slijede postati nositelj obrane kluba koji ga je stvorio, no nije sve išlo tako bajkovito.

Česte ozljede utjecale su na kvalitetu izvedbi pa je 2012. prešao u njemačku Borussiju Mönchengladbach gdje je samo četiri godine kasnije prekinuo karijeru.

Imao je 27 godina kada se poslije bolova u leđima odlučio posve ostaviti nogometa, a o svemu je pričao za El Mundo.

- Dan poslije operacije sam shvatio da više neću igrati. Zvao sam roditelje da mi objasne što imam: novac, imanje, sve... Do tada su se oni brinuli o tome. Dok igraš ti nemaš pojma koliko si zaradio. Nije te ni briga jer imaš previše novca za trošenje. Trudim se živjeti da ne moram trošiti ušteđevinu niti da moram prodavati što sam stekao. Želim raditi posao koji volim, bez obzira dobivam li za to tisuću ili deset tisuća eura. Bavim se nekretninama i privilegiran sam što mogu sebi to priuštiti, ali to mogu rijetki - počeo je.

Za vrijeme karijere trošio je novac bez razmišljanja.

- Strašno skupi automobili, isti takvi i satovi... Sve sam imao. Kad si nogometaš, ne cijeniš novac. Uzmeš privatni avion da odeš na večeru i smatraš to normalnim. Izašao sam sa prijateljima i shvatio da sam potrošio 15 tisuća eura. Vjerojatno ljudi koji ovo čitaju misle da sam glup. To napraviš jednom da vidiš kako je, ali to nije realnost. Mnogi izgube taj dodir pa im izuzetak postane pravilo - opisao je Alvaro.

Smatra da bi nogometaši trebali imati bolji odnos sa financijskim savjetnicima.

- Igrač zna što njegov savjetnik radi. On nema inicijativu da radi neke pogrešne stvari ako to ne kaže igraču. Postoje rizici. Ako napravi zločin, uradio je to zato što je dobio dozvolu igrača - smatra Dominguez pa nastavlja:

- Vjenčanja su kamen spoticanja kod mnogih igrača. Žene se prilično rano, vrlo naivno i za osobe koje ne poznaju kako treba - zaključuje Alvaro koji je upisao i jedan nastup za reprezentaciju Španjolske.