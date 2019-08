Došao ozlijeđen i srušio rekord: Tierney iznenadio na treningu

Zadnjeg dana prijelaznog roka u Premiershipu, 'topnici' su doveli mladog Tierneyja (22) za 27 milijuna eura iz Celtica. Kieran je u London stigao ozlijeđen, ali to ga nije spriječilo da sruši rekord na prvom treningu.

Nakon što je prošao liječnički pregled, zadivio je doktore Arsenala na testiranju. Skočio je 55 centimetara u visinu na jednoj nozi iz prvog pokušaja i tako za jedan centimetar bio bolji od Aubameyanga koji je skočio 54 centimetra.

Here’s Kieran Tierney breaking Arsenal’s vertical leap test with 55cm’s.



Previous holder was @Aubameyang7 with 54cm pic.twitter.com/K2Mm071Eix — Top Bin (@topbin_football) 9. kolovoza 2019.

- Sad sam ozlijeđen, ali veselim se povratku na teren. Treniram sa suigračima i dajem sve od sebe da se oporavim što brže. Tek sam počeo raditi s loptom i jače trčati, nadam se da ovo neće trajati predugo - rekao je Tierney.

A što bi tek bilo da nije ozlijeđen. U potpunosti bi se trebao oporaviti za četiri do šest tjedana, a to bi značilo da bi za 'topnike' mogao debitirati protiv Manchester Uniteda krajem rujna na Old Traffordu.