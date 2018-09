Došli čak iz Atlante: Hrvatska je prekrasna, vratit ćemo se!

Iako trenutno njihovi tenisači gube, oni i dalje zdušno navijaju. Američki navijači također pridonose sjajnoj atmosferi u Zadru, a jedna skupina prava je atrakcija.

Ima ih sedmero, sebe zovu The Netheadsi, zbog kape, na koju je postavljena mala mrežica:

- Inače u tome navijamo na košarkaškim utakmicama, ali poslužilo nam je i za tenis - priča David Foster, koji je u Zadar stigao iz Atlante.

Jim Courier odlučio je umjesto Stevea Johnsona staviti Sama Querreyja, da pokuša iznenaditi Marina Čilića i izboriti peti meč, u kojem je opet sve moguće:

- Ovo nije nimalo iznenađujuće. Mislili smo da će Sam igrati i u petak. Sezona mu nije najbolja, ali vjerujemo u njega - poručuje David.

Čovjek je veliki ljubitelj sporta, prati američku Davis Cup reprezentaciju u gotovo svakom dvoboju:

- Ovo mi je 50. Davis Cup susret, gledao sam svaki meč Mikea Bryana za SAD, a u Hrvatskoj sam bio 2010., kada smo igrali u Poreču.

Foto: Privatna arhiva

A njegova bolja polovica je - Njemica. Heike Wiefel živi u manjem mjestu pored Kölna i prvi je put u Hrvatskoj:

- Stigli smo u srijedu i ostajemo do ponedjeljka. Oduševljeni smo Hrvatskom, ljudi su tako pristupačni i definitivno dolazim ponovno ovdje na ljetovanje.

Žalosno je da ovakvu atmosferu nećemo još dugo gledati. Davis Cup se od sljedeće godine igra u samo jednom tjednu i to na neutralnom terenu (izuzev kvalifikacija u veljači, koje ostaju u dosadašnjem formatu). Na moju opasku o besmislu dvoboja, recimo, SAD-a i Kanade u Singapuru, David se nadovezuje:

- Upravo to. Recimo, parovi jučer, to je nešto najbolje što smo mogli dobiti. Tie-break petog seta, uz ovakvu publiku, sjajno. Čak i ona dobacivanja ne smetaju, tako treba biti u Davis Cupu.

Foto: Privatna arhiva

- Pitao sam ženu iz ITF-a da mi objasni razlog promjene formata, rekla mi je za nekakve financijske beneficije. Ne može mi to prodati... - smije se Foster pa maše prema terenu:

- Heeej, Carlos!

Pozdravi su upućeni sucu Carlosu Ramosu, koji je Amerikancima najsvježe u sjećanju zbog okršaja sa Serenom Williams u finalu US Opena. David dodaje kako su apsolutno na njegovoj strani, no odmah se ubacuje gospođa do njega:

- Muškarci su za njega, a žene za Serenu!

Hrvatska i Zadar će im, dakle, ostati u sjećanju kao jedni od zadnjih ovakvih teniskih doživljaja. Meč je taman počinjao, a oni su poručili:

- Brojat ćemo aseve!

- Nadam se s obje strane - dodajem ja, uz Davidov osmjeh. Još jedan 'selfie' s našim navijačem i spremni su za novu rundu navijanja.

