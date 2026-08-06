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KONTROVERZNI ŠVICARAC PLUS+

DOSSIER INFANTINO Izazvao je raskol u nogometu, prijateljuje s moćnicima: 'Samo želi novac'

Piše Zdravko Barišić,
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DOSSIER INFANTINO Izazvao je raskol u nogometu, prijateljuje s moćnicima: 'Samo želi novac'
Foto: KEVIN LAMARQUE/REUTERS
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Uefa traži odlazak Giannija Infantina s čela Fife nakon što je propao njegov prijedlog da Svjetsko prvenstvo proda privatnim ulagačima, on želi i četvrti predsjednički mandat

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Gianni Infantino (56) preuzeo je Fifu 2016. godine kao čovjek koji je trebao očistiti ukaljani ugled organizacije nakon koruptivne ere Seppa Blattera. Obećavao je transparentnost i reforme, no njegovo desetogodišnje predsjedanje pretvorilo se u kroniku kontroverzi, bliskih veza s autokratskim vođama i poteza koji su doveli svjetski nogomet na rub raskola. Sve je eruptiralo nakon što je htio dionice Svjetskog prvenstva prodati privatnim ulagačima, no nogometni savezi pobunili su se protiv njega i traže smjenu.

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Komentari 35
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