'Dosta mi je tog Cikatića za cijeli život, više nikad s njim u ring...'

<p>Subotom vam redovito donosimo snimke borbi legendarnog <strong>Branka Cikatića </strong>koje su dugo bile zaboravljene u skladištu. No sada su pronađene, digitalizirane i obitelj ih je odlučila prikazati navijačima putem kanala 24sata. Danas vam donosimo meč iz 1989. godine, u kome se u Düsseldorfu Cikatić po drugi put susreo s Englezom Adrianom Thompsonom, koga je pobijedio i 1987. godine.</p><p>Legendarni Branko Cikatić odradio je jako puno sjajnih borbi, od kojih je gotovo polovinu okončao atraktivnim nokautima i iz njih izašao neokrznut. No u drugoj borbi protiv Engleza Thompsona, u kojoj je obranio naslov svjetskog prvaka u tajlandskom boksu, Branko je nakon borbe morao na šivanje, zaradio je četiri šava na potkoljenici.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Borba Cikatića i Thompsona</strong></p><p>Oko 8.000 gledatelja gledalo je vrhunski meč dvaju majstora u kategoriji do 86 kilograma a Cikatić je nakon pet rundi slavio na bodove, iako je protivnika rušio čak tri puta.</p><p>- Pravo je čudo da se uspijevao dignuti sva tri puta, u drugoj i petoj rundi se dizao, a samo on zna kako – čudio se nakon meča Cikatić, koji je i sam morao u bolnicu na šivanje.</p><p>A koliko je bio jak i dominantan možda i najbolje svjedoče riječi Thompsona:</p><p>- Dosta mi je Cikatića za cijeli život, više nikad s njim u isti ring – kazao je nakon naporne borbe Thompson, koji se povukao iz tajlandskog boksa i prešao u profesionalni boks.</p><p>Ova i još mnoge Brankove borbe zabilježene su na video kazetama koje su sve do nedavno bile pohranjene i zaboravljene u skladištu, a za njih se nije znalo, no supruga Ivana te Brankova djeca Bruno i Lucija su ih pronašli, digitalizirali i odlučili pokazati njegovim navijačima, kako bi i na ovaj način sačuvali uspomenu na Branka.</p>