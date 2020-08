Double-double Zubac i Clippersi nadigrali Jokića i Denver, protiv Dončićevog Dallasa u play-offu

Ivica Zubac zabio je 15 koševa uz 12 skokova u pobjedi LA Clippersa 124-111 protiv Denver Nuggetsa kojom su Clippersi potvrdili drugo mjesto na Zapadu i seriju protiv Dallasa na startu doigravanja. Paul George brojao je do 27 koševa, Kawhi Leonard do 26, a Lou Williams do 23.

<p>Iako su do kraja ligaškog dijela NBA sezone u "balonu" u Orlandu ostala još dva dana, nakon četiri utakmice odigrane u srijedu poznato je sedam od osam parova prvog kruga doigravanja u najjačoj košarkaškoj ligi na svijetu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ivica Zubac asistira pri zakucavanju</strong></p><p><strong>Los Angeles Clippersi</strong> su sa 124-111 pobijedili Denver Nuggetse te osigurali drugo mjesto u Zapadnoj konferenciji, dok su Nuggetse "zacementirali" na trećoj poziciji Zapada. Oba sastava imaju za odigrati po još jedan susret, a Clippersi su s omjerom 48-23 postali nedostižni za Nuggetse koji su pali na 46-26. To znači kako će Clippersi u prvom krugu doigravanja za suparnike imati Dallas Maverickse, koji su sa 43-31 sigurni sedmi na Zapadu, dok će Nuggetsi igrati protiv Utah Jazza, koji je s 43-28 šesta momčad Zapada.</p><p>Dvoboj Nuggetsa i Clippersa "prelomljen" je u posljednjoj četvrtini koju su Clippersi dobili s 34-19 i tako stigli do rezultatski uvjerljive pobjede. Najefikasniji u sastavu Clippersa bili su Paul George s 27 i Kawhi Leonard s 26 koševa, dok je hrvatski centar <strong>Ivica Zubac </strong>odigrao još jednu odličnu utakmicu, on je za za 21 minutu provedenih na terenu postigao 15 poena (šut za dva 7-9, slobodna bacanja 1-2) uz 12 skokova i dvije asistencije. Kod Nuggetsa najučinkovitiji je bio igrač s klupe Jerami Grant s 25 ubačaja, dok je Nikola Jokić odigrao još jednu svestranu utakmicu sa 17 koševa, 13 asistencija i sedam skokova.</p><p>Prvaci <strong>Toronto Raptorsi</strong> su u čudnoj utakmici u kojoj su oba trenera u završnici na teren poslali svoje pričuvne igrače svladali Philadelphia 76-erse sa 125-121 iako su Sixersi pola minute prije kraja dvoboja vodili sa 121-119. No, tada se ukazao stanoviti Stanley Johnson koji je četiri od svojih ukupno pet poena postigao upravo u tih posljednjih 30 sekundi. Prvo je pogodio šut za 121-121, a nakon neuspješnog napada Philadelphije, on je skokom u napadu popravio promašaj svog suigrača i doveo Toronto u vodstvo 123-121 sedam sekundi prije kraja. Potom su Sixersi izgubili još jednu loptu prilikom izvođenja, pa je Paul Watson s pogođena dva slobodna bacanja postavio konačni rezultat.</p><p>Kyle Lowry i Chris Boucher su s po 19 koševa predvodili strijelce Raptorsa, dok su Tobias Harris s 22 i Furkan Korkmaz s 21 ubačajem bili najefikasniji kod Sixersa.</p><p>Još ranije se znalo kako će Toronto ligaški dio okončati na drugom mjestu Istoka s 52-19, iza Milwaukee Bucksa (56-16) te će u prvom krugu doigravanja za suparnika imati sedme Brooklyn Netse (35-36), dok je Philadelphia sada sigurna šesta na Istoku s 42-30 te ju očekuje sraz s trećim Boston Celticsima (48-23).</p><p>Priliku svojim pričuvama dali su i treneri Oklahoma City Thundera te Miami Heata u njihovom međusobnom dvoboju, a na kraju su pričuve Thundera izvojevale 116-115 pobjedu velikim preokretom u posljednjoj četvrtini. Desetak minuta prije kraja Miami je vodio s 22 razlike (104-82), no Oklahoma City je uspio anulirati tu prednost da bi se u samoj završnici dvoboja ukazao Mike Muscala, koji je svih svojih šest koševa, dvije trice, pogodio u posljednjoj minuti dvoboja. Drugu je zabio 5,2 sekunde prije kraja za vodstvo Thundera 116-115, a u preostalom vremenu Tyler Herro nije uspio biti heroj Heata jer je promašio tricu za pobjedu. </p><p>Darisu Bazley s 21 i Shai Gilgeous-Alexander s 18 poena bili su najbolji kod Thundera, dok je Herro ubacio 30 za Heat.</p><p>Thunder sada ima omjer 44-27 te dijeli četvrto mjesto na Zapadu s Houston Rocketsima, koji su izgubili od Indiana Pacersa sa 104-108, pa će se ta dva sastava sučeliti međusobno u prvom krugu doigravanja, dok je Heat na omjeru 44-28 na diobi četvrtog mjesta s Pacersima, pa će i te dvije momčadi igrati međusobno u prvom krugu.</p><p>U susretu Rocketsa i Pacersa prevagnula je momčadska igra u odnosu na individualnu. Pacersi su do pobjede stigli ujednačenim napadačkim učinkom, po 18 koševa ubacili su Myles Turner (12 skokova) i Justin Holiday, 17 je dodao Edmond Sumner, a po 16 Victor Oladipo i Doug McDermott koji su tako kompenzirali neigranje svog najboljeg strijelca u Orlandu T.J. Warrena, dok je Rocketsima nedovoljno za pobjedu bilo 45 koševa, 17 skokova i 9 asistencija<strong> Jamesa Hardena </strong>koji u ovoj utakmici nije imao pomoć ozlijeđenog Russella Westbrooka.</p><p>U prvom krugu doigravanja na Istoku tako će igrati Milwaukee - Orlando, Toronto - Brooklyn, Boston - Philadelphia i Miami - Indiana, dok su na Zapadu poznata tri od četiri para: LA Clippers - Dallas, Denver - Utah i Oklahoma City - Houston, dok su jedini koji ne znaju svog prvog suparnika u posezoni Los Angeles Lakersi, koji su osigurali status prvog nositelja svoje konferencije, a neće ga niti znati još barem tri dana jer se za posljednje mjesto koje vodi u doigravanje bore četiri sastava, Portland, Memphis, Phoenix i San Antonio. Nakon što u četvrtak te četiri momčadi odigraju svoj posljednji ligaški dvoboj znat će se koje će dvije ekipe tijekom vikenda igrati takozvanu "play-in" seriju koja će iznjedriti suparnika Lakersima. (dk)</p>