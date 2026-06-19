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Foto: David Jerkovic/PIXSELL
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Doznajemo: Amerikanci iz Alexandrije svoje će talente tijekom ljeta brusiti u NK Osijek

Piše Iz Alexandrije: Hrvoje Tironi,

Mladi nogometaši iz Alexandrije tijekom ljetnih mjeseci trenirat će u NK Osijek

Alexandria je već više od tjedan dana službeni dom hrvatske nogometne reprezentacije, a veze ovog prekrasnoga grada nedaleko od Washingtona i Lijepe Naše jačaju svakog dana. Amerikanci se i dalje, bez obzira na uvodni poraz od Engleske, dive hrvatskom nogometu, pa pokušavaju pronaći način da se što jače povežu s Hrvatskom.

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