DOZNAJEMO Dinamo preoteo Barceloni čudo od djeteta (12)

Arman Zulum (12), talentirani nogometaš Sarajeva kojeg bosanskohercegovački mediji nazivaju "malim Messijem", trebao bi, kako doznajemo, postati novi igrač Dinama.

Riječ je o jednom od najperspektivnijih dječaka svoje generacije, koji je već dva puta sudjelovao na kampovima u La Masiji, Barceloninoj glasovitoj nogometnoj akademiji.

Za Zuluma su interes pokazali brojni klubovi, od regionalnih velikana poput Zvezde i Hajduka do same Barcelone, no presudnu ulogu u njegovu dolasku u Zagreb odigrali su Zvone Boban i poznati menadžer Andy Bara. Barcelona je, koliko čujemo, pokušala sve da dječaka privoli na dolazak, ali klub iz Maksimirske 128 bio je uporniji i konkretniji.

Poteze mladog nogometaša pogledajte OVDJE.