Arman Zulum dvaput je sudjelovao na kampovima u La Masiji, Barceloninoj glasovitoj nogometnoj akademiji. Željeli su ga Barcelona, Zvezda i Hajduk, ali nogometaš Sarajeva završio je u Dinamu
DOZNAJEMO Dinamo preoteo Barceloni čudo od djeteta (12)
Arman Zulum (12), talentirani nogometaš Sarajeva kojeg bosanskohercegovački mediji nazivaju "malim Messijem", trebao bi, kako doznajemo, postati novi igrač Dinama.
Riječ je o jednom od najperspektivnijih dječaka svoje generacije, koji je već dva puta sudjelovao na kampovima u La Masiji, Barceloninoj glasovitoj nogometnoj akademiji.
Za Zuluma su interes pokazali brojni klubovi, od regionalnih velikana poput Zvezde i Hajduka do same Barcelone, no presudnu ulogu u njegovu dolasku u Zagreb odigrali su Zvone Boban i poznati menadžer Andy Bara. Barcelona je, koliko čujemo, pokušala sve da dječaka privoli na dolazak, ali klub iz Maksimirske 128 bio je uporniji i konkretniji.
Poteze mladog nogometaša pogledajte OVDJE.
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