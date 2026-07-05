Obavijesti

Sport

Komentari 1
ZOVU GA 'MALI MESSI'

DOZNAJEMO Dinamo preoteo Barceloni čudo od djeteta (12)

Piše Mato Galić,
Čitanje članka: < 1 min
DOZNAJEMO Dinamo preoteo Barceloni čudo od djeteta (12)
Foto: PRIVATNA ARHIVA
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Arman Zulum dvaput je sudjelovao na kampovima u La Masiji, Barceloninoj glasovitoj nogometnoj akademiji. Željeli su ga Barcelona, Zvezda i Hajduk, ali nogometaš Sarajeva završio je u Dinamu

Admiral

Arman Zulum (12), talentirani nogometaš Sarajeva kojeg bosanskohercegovački mediji nazivaju "malim Messijem", trebao bi, kako doznajemo, postati novi igrač Dinama.

Riječ je o jednom od najperspektivnijih dječaka svoje generacije, koji je već dva puta sudjelovao na kampovima u La Masiji, Barceloninoj glasovitoj nogometnoj akademiji.

Za Zuluma su interes pokazali brojni klubovi, od regionalnih velikana poput Zvezde i Hajduka do same Barcelone, no presudnu ulogu u njegovu dolasku u Zagreb odigrali su Zvone Boban i poznati menadžer Andy Bara. Barcelona je, koliko čujemo, pokušala sve da dječaka privoli na dolazak, ali klub iz Maksimirske 128 bio je uporniji i konkretniji.

PRIPREME 'MODRIH' Dinamo - Brinje 9-0: 'Plavi' zabijali i demolirali Slovence
Dinamo - Brinje 9-0: 'Plavi' zabijali i demolirali Slovence
nadzor tjelesne temperature Ovako Barcelona štiti radnike od vrućina: Kad narukvica zazvoni, posao odmah staje!
Ovako Barcelona štiti radnike od vrućina: Kad narukvica zazvoni, posao odmah staje!

Poteze mladog nogometaša pogledajte OVDJE.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
SP 2026. Raspored i rezultati. Ovako izgleda kostur završnice
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati. Ovako izgleda kostur završnice

SP 2026. je u najuzbudljivijoj fazi, a Hrvatska se oprostila u šesnaestini finala proširenog Mundijala s 48 reprezentacija i ludim rasporedom po SAD-u, Kanadi i Meksiku
UŽIVO Transferi: Bivši 'vatreni' napušta Osijek, Bennacer Milan, Pukštas pred odlaskom?
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Bivši 'vatreni' napušta Osijek, Bennacer Milan, Pukštas pred odlaskom?

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj je počeo 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
Tko je Slaven Bilić? Dvaput se ženio, završio je pravo, priča 4 jezika, zvijezde mu se otvaraju
FOTO: KARIZMATIČNI SPLIĆANIN

Tko je Slaven Bilić? Dvaput se ženio, završio je pravo, priča 4 jezika, zvijezde mu se otvaraju

Slaven Bilić rođen je 11. rujna 1968. u Splitu. Bio je nogometaš, igrao na poziciji stopera, a nakon toga se bacio u trenerske vode. Dvaput se ženio, igrao je i košarku, a s podcastom (Ne)uspjeh prvaka doživio veliki uspjeh

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026