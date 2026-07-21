Doznajemo: Ekong pao na liječničkom pregledu, propao je njegov transfer u Hajduk

Čini se da od dolaska Emmanuela Ekonga (24) u Hajduk neće biti ništa. Kako neslužbeno doznajemo, igrač je prije potpisa ugovora obavio liječnički pregled, no nije ga prošao. Zbog toga cijeli posao propada, a igrač se vratio u Švedsku. Momčad Gonzala Garcíje tako je ostala bez pojačanja na krilnoj poziciji, jednoj od tanjih u kadru. To najbolje pokazuje činjenica da je u prve dvije ovosezonske utakmice protiv Žiline na lijevom krilu igrao Dario Melnjak, koji je nominalno bek.

Ekong nije nepoznat hrvatskoj nogometnoj javnosti. Švedski nogometaš u sezoni 2023./2024. igrao je za Istru pod vodstvom sadašnjeg Hajdukova trenera Garcíje. U Pulu je tada stigao na posudbu iz Empolija te je u svim natjecanjima odigrao 22 utakmice, postigao tri gola i dodao tri asistencije.

Istra i Rijeka sastali se u 30. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Ekong je rođen 25. lipnja 2002. u Reggio Emiliji, a nogometno je odrastao u Švedskoj. Prošao je omladinske pogone Bollstanäsa i Brommapojkarne, jednog od najpoznatijih švedskih klubova za razvoj mladih igrača. Sa 16 godina preselio se u Italiju i priključio Empolijevoj akademiji, a četiri godine poslije debitirao je u Serie A.

Jednu je polusezonu proveo na posudbi u Perugii, nakon čega je stigao u Istru. Po završetku uspješne epizode u Puli vratio se u Empoli te je u sezoni 2024./2025. skupio 15 prvenstvenih nastupa. Uglavnom je ulazio s klupe, a u Kupu Italije postigao je dva pogotka.

Malmö ga je u siječnju 2025. doveo za približno milijun eura i s njim potpisao ugovor do kraja 2029. godine. U prvoj sezoni u švedskom prvenstvu odigrao je 21 utakmicu i postigao četiri gola, a nastupao je i u kvalifikacijama za Ligu prvaka i Europsku ligu.

U aktualnoj sezoni izgubio je mjesto u momčadi. U četiri prvenstvena nastupa skupio je samo 54 minute, bez gola i asistencije. U travnju je zbog problema s koljenom izbivao tri tjedna, a isto je koljeno operirao prije četiri godine, zbog čega je propustio gotovo cijelu sezonu. Ipak, nakon toga nije imao učestalijih problema s ozljedama.