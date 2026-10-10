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U PLAVOM KUTU

DOZNAJEMO Evo Dinamovih 11 za derbi, Kovačević iznenadio

Piše Mato Galić, Jakov Drobnjak,
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DOZNAJEMO Evo Dinamovih 11 za derbi, Kovačević iznenadio
Zagreb: GNK Dinamo i NK Lokomotiva susreli su se u 8. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
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Kovačević šokirao sastavom za derbi na Poljudu! Dinamo bez Mišića i s nizom iznenađenja kreće po Hajduk u vatrenom okršaju

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Hajduk i Dinamo od 15 sati kreću u prvi ovosezonski derbi na Poljudu. Najiščekivanija utakmica dosadašnjeg dijela sezone mogla bi biti pravi spektakl, a Mario Kovačević odlučio je iznenaditi sastavom. Podsjetimo, Dinamo ne može računati na Josipa Mišića koji odrađuje kaznu zbog crvenog kartona, a cijela momčad je poprilično izmiješana.

Prva utakmica Dinama i Vikinga u play-offu za ulazak u UEFA Ligu prvaka
Prva utakmica Dinama i Vikinga u play-offu za ulazak u UEFA Ligu prvaka | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Na golu će očekivano biti Dominik Kotarski, a prvo iznenađenje već je u obrani. Na desnom beku igrat će Paul Tabinas zbog lošije forme Morisa Valinčića. Stoperi su Sergi Dominguez i Scott McKenna, a lijevog beka igrat će Mateo Perez Vinlof. 

Zamjena Mišiću u veznom redu bit će Rus Kiril Kravcov, koji je kao "šestica" ordinirao u Vukovaru u Kupu. Pored njega bit će Miha Zajc, a iznenađenje je Lukas Kačavenda. Kovačević se ipak nije odlučio za spuštanje Ivanušeca u vezu te će ovaj trojac morati odigrati najbolju utakmicu sezone. Na klupi će biti i Luka Stojković jer nije potpuno spreman nakon ozljede.

U vrhu napada ništa novo, tamo je nedodirljiv Dion Drena Beljo, ali zanimljiva su krila. Na desnom će ipak biti Mateo Lisica, dok Iker Almena čeka priliku s klupe. Lijevo krilo bit će Luka Ivanušec, što znači da će i Mislav Oršić za početak biti van igre.

Sastav Dinama (4-3-3): Kotarski - Tabinas, Dominguez, McKenna, Vinlof - Kravcov, Kačavenda, Zajc - Lisica, Ivanušec, Beljo

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