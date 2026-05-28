Obavijesti

Sport

Komentari 3
PARTIZAN (NI)JE PRVAK

DOZNAJEMO Evo kakvo je stanje hrvatskog rukometaša pokraj kojeg je eksplodirao topovski

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
DOZNAJEMO Evo kakvo je stanje hrvatskog rukometaša pokraj kojeg je eksplodirao topovski
Foto: Dubravka Petric/PIXSELL

Topovski udar koji je eksplodirao u neposrednoj blizini gostujućega gola prekinuo je utakmicu Vojvodine i Partizana pri rezultatu 6-5, a bivšeg povremenog hrvatskog reprezentativca poslao u bolnicu.

Admiral

Skandalozne scene u Srbiji obilježile su dvoboj Vojvodine i Partizana na Slanoj bari u Novom Sadu. Ni prvi topovski udar koji su navijači gostiju bacili na teren nije natjerao, vjerovali ili ne, organizatore da ih udalje iz dvorane, a drugi je, nažalost, mogao završiti i kobnije za igrače, uključujući i igrača Vojvodine, našeg Frana Miletu.

Topovski udar koji je eksplodirao u neposrednoj blizini gostujućega gola prekinuo je utakmicu u prvom poluvremenu pri rezultatu 6-5, a bivšeg povremenog hrvatskog reprezentativca poslao u bolnicu. Svakakve su informacije kolale, ali dan kasnije iz kluba su nam potvrdili da je Miletino stanje u redu i da nema težih posljedica, nasreću.

- Nakon utakmice obavio je liječnički pregled jer je imao zujanje u ušima i zaglušenje sluha, uz gubitak koordinacije, a potom i mučninu i vrtoglavicu. Liječnici su utvrdili i povišeni krvni tlak. S medicinskim timom kluba upućen je, nakon prekida utakmice, u hitnu ambulantu, gdje su napravljene daljnje pretrage. Prvi nalazi pokazuju da nema većih oštećenja i da će se zdravstveno stanje, kroz nekoliko dana, dovesti u normalu.

TOPOVSKI UDAR NA TEREN Javio se i Partizan oko skandala u rukometu: 'Kako može Hrvat biti ozlijeđen kad je bio dalje...'
Javio se i Partizan oko skandala u rukometu: 'Kako može Hrvat biti ozlijeđen kad je bio dalje...'
NA RUKOMETNOM FINALU Srpski mediji bruje o skandalu s topovskim udarom: 'Sramota i velika mrlja za sport u Srbiji...'
Srpski mediji bruje o skandalu s topovskim udarom: 'Sramota i velika mrlja za sport u Srbiji...'
VIDEO: UŽAS U SRBIJI Grobari bacili topovski udar koji je oglušio Hrvata: Evo tko je on i kako je reagirala Vojvodina...
Grobari bacili topovski udar koji je oglušio Hrvata: Evo tko je on i kako je reagirala Vojvodina...

S obzirom da igrači Vojvodine nisu htjeli nastaviti utakmicu, Partizanu je za zelenim stolom upisana pobjeda 20-0, odnosno pobjeda za naslov prvaka, no vjerojatno na tome neće stati i završiti. Iako su se čak i fotografirali s "navijačima", počeo je klupski "rat priopćenjima". Čak im je bilo nevjerojatno kako je to Mileta mogao stradati kad je bio pola metra dalje nego igrači Partizana, vjerovali ili ne. Iz Beograda su na kraju Novosađane pozvali na nastavak utakmice.

"Naš klub uputio je službeni dopis i molbu te predložio da se borba za titulu nastavi tamo gdje je i stala. Iako su naši igrači, za razliku od Novosađana, izašli na zagrijavanje odmah nakon što su se stekli uvjeti da se utakmica nastavi, spremni smo učiniti to još jednom. Smatramo da o tituli prvaka Srbije treba odluči igračka kvaliteta, a ne okolnosti i događanja pored terena. U tom duhu, pozivamo i javno ARKUS ligu, rukometni savez i ekipu Vojvodine da se druga utakmica finala odigra", poručili su iz Partizana.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
FOTO Doktorica iz Tuzle blista u Umagu, Parizu, gdje god se pojavi. Zbog teniske ljubavi
VJEČNA PODRŠKA

FOTO Doktorica iz Tuzle blista u Umagu, Parizu, gdje god se pojavi. Zbog teniske ljubavi

Sarajevski tenisač Damir Džumhur (34) dogurao je prošlog ljeta do polufinala ATP turnira u Umagu. Velika mu je podrška Aida Čičkušić, doktorica stomatologije iz Tuzle, koju je odlučio oženiti
VIDEO UŽAS U SRBIJI Grobari bacili topovski udar, hrvatski rukometaš ne čuje na jedno uho
STRAHOTA

VIDEO UŽAS U SRBIJI Grobari bacili topovski udar, hrvatski rukometaš ne čuje na jedno uho

Strašan incident dogodio se u 15. minuti utakmice kada su Grobari bacili na teren topovski udar koji je eksplodirao pored Frana Mileta
UŽIVO Transferi: Barcelona želi veliku zvijezdu Atletica! Cijena je velika, a pozvan je i Bara...
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Barcelona želi veliku zvijezdu Atletica! Cijena je velika, a pozvan je i Bara...

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj počinje već 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026