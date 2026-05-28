DOZNAJEMO Evo kakvo je stanje hrvatskog rukometaša pokraj kojeg je eksplodirao topovski

Skandalozne scene u Srbiji obilježile su dvoboj Vojvodine i Partizana na Slanoj bari u Novom Sadu. Ni prvi topovski udar koji su navijači gostiju bacili na teren nije natjerao, vjerovali ili ne, organizatore da ih udalje iz dvorane, a drugi je, nažalost, mogao završiti i kobnije za igrače, uključujući i igrača Vojvodine, našeg Frana Miletu.

Topovski udar koji je eksplodirao u neposrednoj blizini gostujućega gola prekinuo je utakmicu u prvom poluvremenu pri rezultatu 6-5, a bivšeg povremenog hrvatskog reprezentativca poslao u bolnicu. Svakakve su informacije kolale, ali dan kasnije iz kluba su nam potvrdili da je Miletino stanje u redu i da nema težih posljedica, nasreću.

- Nakon utakmice obavio je liječnički pregled jer je imao zujanje u ušima i zaglušenje sluha, uz gubitak koordinacije, a potom i mučninu i vrtoglavicu. Liječnici su utvrdili i povišeni krvni tlak. S medicinskim timom kluba upućen je, nakon prekida utakmice, u hitnu ambulantu, gdje su napravljene daljnje pretrage. Prvi nalazi pokazuju da nema većih oštećenja i da će se zdravstveno stanje, kroz nekoliko dana, dovesti u normalu.

S obzirom da igrači Vojvodine nisu htjeli nastaviti utakmicu, Partizanu je za zelenim stolom upisana pobjeda 20-0, odnosno pobjeda za naslov prvaka, no vjerojatno na tome neće stati i završiti. Iako su se čak i fotografirali s "navijačima", počeo je klupski "rat priopćenjima". Čak im je bilo nevjerojatno kako je to Mileta mogao stradati kad je bio pola metra dalje nego igrači Partizana, vjerovali ili ne. Iz Beograda su na kraju Novosađane pozvali na nastavak utakmice.

"Naš klub uputio je službeni dopis i molbu te predložio da se borba za titulu nastavi tamo gdje je i stala. Iako su naši igrači, za razliku od Novosađana, izašli na zagrijavanje odmah nakon što su se stekli uvjeti da se utakmica nastavi, spremni smo učiniti to još jednom. Smatramo da o tituli prvaka Srbije treba odluči igračka kvaliteta, a ne okolnosti i događanja pored terena. U tom duhu, pozivamo i javno ARKUS ligu, rukometni savez i ekipu Vojvodine da se druga utakmica finala odigra", poručili su iz Partizana.