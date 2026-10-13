Doznajemo: Hajduk dogovara spektakularni meč s HSV-om u čast povratka Marija Vuškovića!

Hajduk i HSV dogovaraju prijateljsku utakmicu koja bi se trebala odigrati u vrijeme sljedeće reprezentativne stanke, neslužbeno su potvrdili s Poljuda za 24sata. Lokacija odigravanja dvoboja nije poznata. Upravo bi to trebala biti prva utakmica Marija Vuškovića (24) nakon četverogodišnje suspenzije zbog dopinga, a ona istječe 15. studenoga.

Nastavak je to suradnje dvaju klubova koja je počela još 1980. četvrtfinalnim utakmicama Kupa prvaka. Hamburg je kod kuće slavio 1-0, a Hajduk u uzvratu 3-2 i ispao zbog pravila gola u gostima. Veza iz tih utakmica je Ivan Buljan, legenda Hajduka koji je igrao za HSV. I Mladen Pralija je 1980-ih branio za oba kluba. Još 2010. odigrali su u Splitu prijateljsku utakmicu pred početak sezone, završilo je 3-3 uz dva gola Senijada Ibričića i jedan Mladena Petrića.

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Još je nekoliko igrača, pogotovo u novijoj povijesti, odlazilo na sjever Njemačke. Priča Marija Vuškovića, koji je 2022. otišao za 4,2 milijuna eura, oko borbe za nevinost u aferi s dopingom, jako je povezala klubove jer su jedni i drugi stajali iza njega.

Potom je Emir Sahiti otišao u HSV za 1,2 milijuna eura iz Splita u Hamburg. Posebno je emotivno boravak u Hamburgu doživio Marijev brat Luka (19) koji nije došao izravno u njemački klub, već naknadno na posudbu iz Tottenhama, boravio je tamo prošle sezone i nosio bratov broj na dresu 44.

I iz tog razloga dva su kluba krenula u razgovore oko odigravanja prijateljske utakmice koja bi, iz više razloga, trebala biti pravi spektakl. Mario trenira s momčadi HSV-a od 15. rujna, sve njegove žalbe na kaznu zbog konzumiranja zabranjene supstance eritropoetin (EPO) u rujnu 2022. odbilo je nekoliko sudova, a uskoro će se vratiti utakmicama.