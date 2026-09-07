Hajdukov dvojac trebao bi otići na posudbu! Žaper u Radomlje, a Skelin u Sloveniju ili S. Belupo

Hajduk je dogovorio posudbu Mihaela Žapera (28) u Radomlje, a Marino Skelin (19) će s njim ili u Slaven Belupo. Klub će uskoro vijest obznaniti na službenim stranicama. Žaper je prošle sezone bio u Radomlju na posudbi i upoznat je s radom kluba. Skelin je bio vrlo blizu odlaska u Sloveniju, ali u igru se uključio i Slaven Belupo. Još je neizvjesno gdje će tinejdžer otići, ali odlazak je vrlo izgledan.

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Žaper je u karijeri igrao za Osijek u čijoj je akademiji ponikao, Hajduk i Lokomotivu. U Splitu se nije uspio nametnuti da konkurira za prvi sastav i baš zato je odlučio da su posudba i minutaža najbolja solucija za njega i klub.

Skelin je dijete Hajduka koji je za seniore odigrao 12 utakmica. Debitirao je za klub na utakmici Kupa protiv Grubišnog polja 17. rujna 2024. godine. Igra na poziciji stopera i odlikuju ga visina te duel igra.