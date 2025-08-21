Doznajemo: HNS Austrijancima preoteo velikog talenta, od sada će igrati za Hrvatsku!

Hrvatski nogometni savez uspio je proteklih dana napraviti još jedan sjajan potez, boje hrvatske reprezentacije u budućnosti će braniti 19-godišnji Leon Grgić. Riječ je o mladom napadaču Sturma, jednom od najvećih talenata austrijskog nogometa. Grgić je u karijeri nastupao za mlađe selekcije Austrije, već upisao i tri nastupa za tamošnju U-21 vrstu.

Ipak, u budućnosti će zaigrati za Hrvatsku. Grgić sad u rujnu još nema pravo nastupa za naše mlađe selekcije, ali će se već u listopadu staviti na raspolaganju Ivici Oliću i hrvatskoj U-21 reprezentaciji. Tržišna vrijednost mladog napadača iznosi 2,5 milijuna eura, a Grgić iza sebe ima već 28 nastupa za Sturm, u tom je periodu zabio šest golova, dodao i dvije asistencije.

Otac Leona Grgića je iz Kotor Varoši (odakle su i roditelji Matea Kovačića), pa je ovaj mladić mogao uz Austriju nastupati za Hrvatsku i(li) Bosnu i Hercegovinu. U HNS-u su mjesecima radili na dovođenju Grgića pod hrvatski stijeg, a sve je konačno riješeno (i potvrđeno) ovih dana.

Ivica Olić tako je u vrlo kratkom periodu dobio tri velika pojačanja iz - inozemstva. Vratar Anthony Pavlešić je australsku reprezentaciju zamijenio hrvatskom, iz Francuske je u U-21 vrstu stigao i mladi branič Teo Barišić, a sad je riješeno i pitanje napadača, iz Austrije stiže mladi Leon Grgić. Napadač rođen 22. siječnja 2006. godine.

Mladi Grgić ove je sezone započeo svih pet dvoboja za Sturm, još u srijedu sudjelovao u velikom porazu (5-0) od Bodo/Glimta u kvalifikacijama za Ligu prvaka. Za sad na svom kontu ima jedan gol, na otvaranju austrijskog prvenstva poentirao je u gostujućoj pobjedi Sturma kod LASK-a (2-0).