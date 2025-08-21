Obavijesti

Sport

Komentari 8
NOVI NAPADAČ

Doznajemo: HNS Austrijancima preoteo velikog talenta, od sada će igrati za Hrvatsku!

Piše Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: 1 min
Doznajemo: HNS Austrijancima preoteo velikog talenta, od sada će igrati za Hrvatsku!
Foto: Profimedia

Standardni napadač Sturma još u rujnu neće imati pravo nastupa za hrvatsku U-21 reprezentaciju, ali bi se već u listopadu trebao staviti na raspolaganje Ivici Oliću. I biti veliko pojačanje našoj mladoj vrsti...

Hrvatski nogometni savez uspio je proteklih dana napraviti još jedan sjajan potez, boje hrvatske reprezentacije u budućnosti će braniti 19-godišnji Leon Grgić. Riječ je o mladom napadaču Sturma, jednom od najvećih talenata austrijskog nogometa. Grgić je u karijeri nastupao za mlađe selekcije Austrije, već upisao i tri nastupa za tamošnju U-21 vrstu.

Pokretanje videa...

Olić nakon Gruzija - Hrvatska 1-0 01:54
Olić nakon Gruzija - Hrvatska 1-0 | Video: Hrvatski nogometni savez

Ipak, u budućnosti će zaigrati za Hrvatsku. Grgić sad u rujnu još nema pravo nastupa za naše mlađe selekcije, ali će se već u listopadu staviti na raspolaganju Ivici Oliću i hrvatskoj U-21 reprezentaciji. Tržišna vrijednost mladog napadača iznosi 2,5 milijuna eura, a Grgić iza sebe ima već 28 nastupa za Sturm, u tom je periodu zabio šest golova, dodao i dvije asistencije.

England v Austria - U21 International Friendly, Luton, United Kingdom - 09 Sep 2024
Foto: Profimedia

Otac Leona Grgića je iz Kotor Varoši (odakle su i roditelji Matea Kovačića), pa je ovaj mladić mogao uz Austriju nastupati za Hrvatsku i(li) Bosnu i Hercegovinu. U HNS-u su mjesecima radili na dovođenju Grgića pod hrvatski stijeg, a sve je konačno riješeno (i potvrđeno) ovih dana.

PORUKA NA ZIDU Osvanuo grafit upućen Zlatku Daliću u Zagrebu: 'Svi volimo Hrvatsku, samo Dalić malo više'
Osvanuo grafit upućen Zlatku Daliću u Zagrebu: 'Svi volimo Hrvatsku, samo Dalić malo više'

Ivica Olić tako je u vrlo kratkom periodu dobio tri velika pojačanja iz - inozemstva. Vratar Anthony Pavlešić je australsku reprezentaciju zamijenio hrvatskom, iz Francuske je u U-21 vrstu stigao i mladi branič Teo Barišić, a sad je riješeno i pitanje napadača, iz Austrije stiže mladi Leon Grgić. Napadač rođen 22. siječnja 2006. godine.

Admiral Bundesliga - 2024/2025 - Sp. 25 - RB Salzburg vs. SK Puntigamer Sturm Graz
Foto: Fotostand / Wassmuth

Mladi Grgić ove je sezone započeo svih pet dvoboja za Sturm, još u srijedu sudjelovao u velikom porazu (5-0) od Bodo/Glimta u kvalifikacijama za Ligu prvaka. Za sad na svom kontu ima jedan gol, na otvaranju austrijskog prvenstva poentirao je u gostujućoj pobjedi Sturma kod LASK-a (2-0).

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 8
UŽIVO HNL transferi: Ništa od povratka u HNL. Rog ima novi klub, dočekat će ga Hrvat...
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO HNL transferi: Ništa od povratka u HNL. Rog ima novi klub, dočekat će ga Hrvat...

Ljetni prijelazni rok u HNL-u počeo je 26. lipnja, a završava 5. rujna. Pripreme za sve prvoligaše završavaju, mercato se zahuktao
UŽIVO Strani transferi: Arsenal je Tottenhamu u posljednji čas 'ukrao' veliko pojačanje...
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Arsenal je Tottenhamu u posljednji čas 'ukrao' veliko pojačanje...

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
FOTO Turbulentna veza zvijezde NBA lige i Srpkinje: Nudio joj je bogatstvo za prekid trudnoće...
LJUBAV U ZRAKU

FOTO Turbulentna veza zvijezde NBA lige i Srpkinje: Nudio joj je bogatstvo za prekid trudnoće...

Volim Srbiju, jedva se čekam vratiti, moja su djeca dijelom srpske nacionalnosti, jednom je prilikom rekao Paul George, koji se oženio za Danielu Rajić. Iza ovog para su turbulentni dani; Daniela je sudskim procesom morala dokazati kako je George otac njezina djeteta, on joj je nudio novac kako bi prekinula trudnoću, a sad su u braku i imaju troje djece.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025