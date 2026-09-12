DOZNAJEMO Kovačević ostaje trener Dinama. Dobit će novu šansu, ali ako opet kiksa...

Očajnih i utučenih lica igrači Dinama i trener Mario Kovačević povukli su se u svlačionicu nakon debakla na Opus Areni. Osijek, koji je prije tri dana ispao iz Kupa od Segeste, očitao im je nogometnu bukvicu demoliravši ih 4-2 u 7. kolu HNL-a.

Pokretanje videa... VIDEO Dinamo - Osijek | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Ovaj poraz nije slučajnost, on je razgolio sve probleme koje prate "modre" u posljednje vrijeme, a oni su sad izašli na vidjelo. Momčad je izgledala bez volje, energije, agresije, a neki igrači djelovali su kao da duhom nisu prisutni na utakmici. I to se opetovano ponavlja, još od utakmice u Puli kad je Dinamo tek u završnici izborio bod (2-2). Protiv Gorice su, ne znaju ni sami kako, slavili 1-0, ali Osijek je kaznio sve pogreške i nanio Kovačeviću prvi poraz u HNL-u nakon studenog prošle godine.

Osijek i Dinamo sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Potreslo je to klub i donijelo krizu, pa i razbjesnilo navijače koji traže odlazak trenera, ali kako doznajemo, to se neće dogoditi. Kovačević će u srijedu voditi momčad protiv Hapoel Beer Sheeve u prvom kolu Europske lige. Čelnici su svjesni da je momčad u krizi i nisu zadovoljni igrama, no smatraju kako je trener zaslužio novu priliku jer ovo mu je prvi poraz nakon čak 28 utakmica.

Ipak, jasno je to svima, strateg "modrih" morat će razbuditi momčad ako želi spasiti svoj posao. Ukoliko kiksa protiv izraelske momčadi, teško će se zadržati na klupi. I upravo zbog toga, iako je tek početak sezone, utakmica protiv Hapoela bit će Kovačevićevo finale.

Dinamo i Gorica sastali se u 6. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Kroz sličnu krizu prolazio je i prošle sezone. I tada je bio pred otkazom, no uspio je stabilizirati igrače i pokrenuti nevjerojatni niz na krilima kojeg je osvojio dvostruku krunu. Momčad je krajem prošle sezone mljela sve pred sobom kao stroj, no na početku nove sezone izgubili su taj sjaj, povezanost, žustrinu i glad za uspjehom koja ih je krasila. Ipak, Kovačeviću ovo nije prva kriza, jednu je preživio i pokazao je da se zna nositi s pritiskom, a samo o njemu ovisi hoće li i drugu...