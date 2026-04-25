BRIGE ZA DALIĆA
DOZNAJEMO Marco Pašalić stigao u Zagreb, visi mu SP?!
Čitanje članka: < 1 min
Orlandov krilni nogometaš Marco Pašalić stigao je u Zagreb i to za vrijeme dok je njegov klub iz MLS-a igrao utakmice. Zašto? Radi se o ozljedi.
Neslužbeno doznajemo da se Pašalić teže ozlijedio i da mu "visi" nastup na Svjetskom prvenstvu. Razlog njegovog boravka u Zagrebu je liječenje od navodnog puknuća kvadricepsa.
Bivši nogometaš Rijeke trebao je biti adut Hrvatske na Svjetskom prvenstvu, ali došlo je do ozljede i sada je njegov nastup upitan. Zasad nemamo informacije gdje se liječi i koliko je točno teška ozljeda.
Pašalić je ove sezone za Orlando odigrao sedam utakmica i zabio dva gola, a za hrvatsku reprezentaciju je nastupio 13 puta i zabio jedan gol.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku