DOZNAJEMO Modrić trenira bez maske, skida je protiv Engleza?!

Luka Modrić u srijedu će predvoditi hrvatsku nogometnu reprezentaciju na desetom velikom natjecanju. Kapetan "vatrenih" protiv Engleske će upisati 199. nastup u najdražem dresu, a onda bi 23. lipnja protiv Paname trebao doseći magičnu brojku od 200 reprezentativnih "kapica".

Ikona hrvatskog nogometa nastradala je krajem travnja protiv Juventusa, Modrić je zaradio dvostruki prijelom jagodične kosti nakon sudara s Manuelom Locatellijem, vrlo brzo je i operiran. Luka poslije nije konkurirao za utakmice protiv Sassuola i Atalante, Genou je prosjedio na klupi, a onda u završnoj utakmici sezone odigrao 28 minuta protiv Cagliarija.

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Klupski liječnici napravili su posebnu zaštitnu masku, Modrić je s njom odradio sve treninge u Milanu, a koliko se sjećamo i sve aktivnosti s "vatrenima" na prvom dijelu reprezentativnih priprema u Rijeci. Ali, kako čujemo, Modrić više ni na treninzima ne koristi masku, čak postoji mogućnost da bez nje zaigra u srijedu protiv Engleske.

- Malo su unaprijedili te zaštitne maske. Moja je bila s dosta manje prostora za vid, bio sam kao konj, samo sam vidio ispred sebe. Lukina je zaštitna maska ipak malo modernizirana i koliko čujem za tjedan, dva ili tri bi ju trebao skinuti - rekao je Joško Gvardiol još na press-konferenciji 31. svibnja u Rijeci.

Prijateljska utakmica Hrvatske i Slovenije | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Od tog dana prošlo je više od dva tjedna, posljednjih smo dana pomno pratili reprezentativne treninge (na kojima možemo biti samo 15 minuta), njegovu zaštitnu masku nismo vidjeli. Niti u njegovim rukama, niti kod reprezentativnih liječnika ili fizioterapeuta, koji su mu je ranije znali čuvati tijekom uvodnog dijela treninga, točnije zagrijavanja.

Hrvatski reprezentativci nam kažu kako je Luka raspoložen, kako je na terenu, ali i izvan njega u dobroj formi, spreman i motiviran za još jedno veliko natjecanje. Njegovo fizičko stanje nije upitno, kod njega nema straha, moguće je da Luku već u srijedu protiv Engleza vidimo bez maske na licu. Iako je bilo najavljeno kako će ju skinuti tek poslije Engleske.

Čak je i sam kapetan, po dolasku reprezentacije u Washington, novinarima HRT-a napomenuo kako njegov oporavak ide odlično, kako su doktori po tom pitanju prilično pozitivni. Svejedno, igrao sa zaštitnom maskom ili ne, od Luke i u SAD-u očekujemo velike stvari. Kao u Rusiji ili Katru...