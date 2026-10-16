SRUŠIO JE AJAX Nakon partije za povijest Hajduk će nagraditi junaka? Evo što smo doznali...

Kritizirali su navijači Hajduka Sanyanga Bambu i nazivali ga "Ljetni Bamba" zbog toga što je svoje najbolje igre prikazivao gotovo isključivo ljeti, ali čini se da je krilni napadač Hajduka svoje dobre igre produžio i na jesen, a svi se nadaju i na cijelu sezonu. Bamba igra nogomet života, pomogao je golovima srušiti dva velika suparnika Dinamo i Ajax, a velike zasluge za njegove dobre igre pripadaju treneru Gonzalu Garciji i suigračima.