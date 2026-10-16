SRUŠIO JE AJAX Nakon partije za povijest Hajduk će nagraditi junaka? Evo što smo doznali...

HAJDUK - AJAX 2-1 Igrač je nevjerojatnog talenta kojeg se često podcjenjuje i ne poštuje dovoljno. Ali on ima jako pozitivan karakter, divan je momak, osjećajan i omiljen među suigračima u svlačionici, kaže Garcia
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Kritizirali su navijači Hajduka Sanyanga Bambu i nazivali ga "Ljetni Bamba" zbog toga što je svoje najbolje igre prikazivao gotovo isključivo ljeti, ali čini se da je krilni napadač Hajduka svoje dobre igre produžio i na jesen, a svi se nadaju i na cijelu sezonu. Bamba igra nogomet života, pomogao je golovima srušiti dva velika suparnika Dinamo i Ajax, a velike zasluge za njegove dobre igre pripadaju treneru Gonzalu Garciji i suigračima.
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