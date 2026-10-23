DOZNAJEMO Ostaje li Kovačević ili odlazi? Evo što je odlučeno

Mario Kovačević i dalje je trener Dinama. Novi europski poraz nije narušio njegovo povjerenje kod predsjednika kluba Zvonimira Bobana, pa će aktualni strateg "modrih" nastaviti svoju avanturu na klupi hrvatskog prvaka. Dinamo je u čudnoj fazi, Kovačević ne uspijeva nanizati nekoliko pozitivnih rezultata, ali čelni čovjek kluba mu još vjeruje.

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Stručni stožer Dinama još je u četvrtak, poslije utakmice, posjetio Bobanove prostorije, pa tu još dobio povjerenje predsjednika kluba. Boban jasno nije bio zadovoljan viđenim na utakmici protiv NEC Nijmegena, ali u klubu ne smatraju kako bi taj poraz od Nizozemaca trebao završiti Kovačevićevu priču na klupi "modrih".

Trener Dinama nastavlja dalje, pred njim su novi izazovi, ali i sve veći pritisak. Nije tajna, navijači su mu odavno "okrenuli leđa", na raznim se forumima već dulje vrijeme zagovara njegova smjena, ali Boban mu i dalje vjeruje. Zagrepčani će do kraja listopada odraditi još dvije prvenstvene utakmice (Rijeka i Rudeš), dok studeni nosi puno teških ispita.

Tu su prije svega dva europska dvoboja sa Sunderlandom (5. studenoga) i Bayer Leverkusenom (26. studenoga), dok je na HNL meniju domaći dvoboj s Istrom, te gostovanja kod Varaždina i Gorice. Kovačević bi tako trebao biti miran do još jedne reprezentativne stanke, tu će još jednom pokušati izvesti momčad na pravi put.

Na kraju smo i neslužbenim putem iz visoko obaviještenih klupskih izvora dobili signal kako je Kovačević siguran, da se u klubu trenutačno ne razmišlja o njegovoj smjeni. I novim promjenama na klupi Dinama. Kovačevć nastavlja svoju avanturu, sad u utorak dočekuje Rijeku u Maksimiru...