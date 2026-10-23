Obavijesti

Sport

Komentari 83
PALA JE ODLUKA

DOZNAJEMO Ostaje li Kovačević ili odlazi? Evo što je odlučeno

Piše Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: < 1 min
DOZNAJEMO Ostaje li Kovačević ili odlazi? Evo što je odlučeno
Susret 3. kola Europske lige između Dinama i NEC-a | Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Predsjednik kluba je odmah poslije utakmice odradio sastanak sa stručnim stožerom, sve je prošlo bez velikih stresova. I Kovačević će voditi Dinamo u daljnjim, sve zahtjevnijim izazovima...

Admiral

Mario Kovačević i dalje je trener Dinama. Novi europski poraz nije narušio njegovo povjerenje kod predsjednika kluba Zvonimira Bobana, pa će aktualni strateg "modrih" nastaviti svoju avanturu na klupi hrvatskog prvaka. Dinamo je u čudnoj fazi, Kovačević ne uspijeva nanizati nekoliko pozitivnih rezultata, ali čelni čovjek kluba mu još vjeruje.

Pokretanje videa...

Dion Drena Beljo nakon Dinamo - NEC 2-4 VIDEO
Dion Drena Beljo nakon Dinamo - NEC 2-4 | Video: 24sata Video

Stručni stožer Dinama još je u četvrtak, poslije utakmice, posjetio Bobanove prostorije, pa tu još dobio povjerenje predsjednika kluba. Boban jasno nije bio zadovoljan viđenim na utakmici protiv NEC Nijmegena, ali u klubu ne smatraju kako bi taj poraz od Nizozemaca trebao završiti Kovačevićevu priču na klupi "modrih".

Trener Dinama nastavlja dalje, pred njim su novi izazovi, ali i sve veći pritisak. Nije tajna, navijači su mu odavno "okrenuli leđa", na raznim se forumima već dulje vrijeme zagovara njegova smjena, ali Boban mu i dalje vjeruje. Zagrepčani će do kraja listopada odraditi još dvije prvenstvene utakmice (Rijeka i Rudeš), dok studeni nosi puno teških ispita.

Treba li Kovačević dobiti otkaz u Dinamu?

ODGOVORI
Vidi rezultate

Tu su prije svega dva europska dvoboja sa Sunderlandom (5. studenoga) i Bayer Leverkusenom (26. studenoga), dok je na HNL meniju domaći dvoboj s Istrom, te gostovanja kod Varaždina i Gorice. Kovačević bi tako trebao biti miran do još jedne reprezentativne stanke, tu će još jednom pokušati izvesti momčad na pravi put.

Na kraju smo i neslužbenim putem iz visoko obaviještenih klupskih izvora dobili signal kako je Kovačević siguran, da se u klubu trenutačno ne razmišlja o njegovoj smjeni. I novim promjenama na klupi Dinama. Kovačevć nastavlja svoju avanturu, sad u utorak dočekuje Rijeku u Maksimiru...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 83
FOTO Paragvajska plivačica je izazvala buru provokativnim oblačenjem pa šokirala potezom
IMA SVOJE PRINCIPE

FOTO Paragvajska plivačica je izazvala buru provokativnim oblačenjem pa šokirala potezom

Paragvajska olimpijka Luana Alonso naljutila je šefove iz paragvajskog saveza zato što je umjesto službenih uniformi po olimpijskom selu i Parizu nosila odjeću po svojoj volji. Nakon Igara se umirovila i sada okrenula drugoj karijeri
Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Evo kad igraju Hajduk i Dinamo
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Evo kad igraju Hajduk i Dinamo

Dinamo traži nokaut-fazu u Europskoj ligi, Hajduk nakon odličnog starta vjeruje u nastavak natjecanja u Konferencijskoj
Dinamo - NEC 2-4: Neuvjerljivi 'modri' potonuli na Maksimiru
NIZOZEMCI SLAVILI

Dinamo - NEC 2-4: Neuvjerljivi 'modri' potonuli na Maksimiru

DINAMO - NEC 2-4: Beljo je bio dvostruki strijelac (33', 37') za Dinamo u prvom porazu u Europskoj ligi. NEC je poveo u 25. minuti, modri okrenuli, ali je bilo 2-2 na poluvremenu. U drugom Dinamo nije bio ravnopravan

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026