DOZNAJEMO Što se događa s pregovorima oko Livakovića? U Dinamu razmišljaju i o bivšima

Dinamo još nije riješio golmansko pitanje za novu sezonu. Ivan Filipović (31) je odradio gostovanje u Thunu, Ivan Nevistić (27) i Danijel Zagorac (39) su pričuvne opcije, a svi se u Maksimiru i dalje nadaju povratku Dominika Livakovića (31). I taj je slučaj dosta čudan, Zagrepčani još od kraja prošle sezone javno komuniciraju kako žele zadržati reprezentativnog vratara, a onda se Fenerbahče prije dva dana obrati priopćenjem, jasno svima da do znanja kako ni Dinamo ni Olympiacos još nisu poslali niti jednu službenu ponudu za Livakovića!? Čudo, dosta čudno.

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Cijela ta priča između Dinama i Livakovića ne ide u dobrom smjeru, iako hrvatski vratar razmišlja samo o Dinamu ili odlasku u Lige petice. Livaković je odbio ponudu Olympiacosa, nije ga previše intrigirao ni odlazak u Club Brugge, čini se kako čeka poziv Dinama kojeg i dalje - nema!? I koliko god se neki mediji proteklih dana trudili blatiti Livakovića, njemu je Dinamu uvijek bio i bit će - prioritet. To je pokazao nekoliko puta odreknuvši se milijuna kako bi se vratio doma. I na to je opet spreman, ali..., nije ni sve do njega.

U Maksimiru su pak počeli gledati i druge opcije, razmišljati o novim opcijama. Jedna od njih je Oliver Zelenika (33), dugogodišnji golman Varaždina i - Dinamovo dijete. Zelenika je dokazano jedan od najboljih golmana HNL-a, ima dovoljno iskustva i kvalitete, uživa i veliko povjerenje Marija Kovačevića, a u Varaždinu su ga stavili na klupu nakon što nije htio potpisati novi ugovor. Dinamov trener odmah bi ga volio imati u momčadi, ali po pitanju transfera puno više toga se pita Zvonimira Bobana, Darija Dapca i Alberta Capellasa.

Povratak Zelenike ne bi bio loš izbor, Dinamo bi dugi niz godina imao prvog (po potrebi i drugog) golmana, ali i domaćeg dečka u svlačionici, jednog od onih koji će pozitivno odgajati mlade vratare. Zelenika je istinski dinamovac, cijeli život čeka pravu priliku u Maksimiru (branio je samo 23 utakmice u sezoni 2013/14.), hoće li mu ona stići u kasnijoj fazi karijere? Lako moguće. I da, Zelenika je odgojen u klubu (lokalno trenirani igrač), što je bitno za prijavu igrača za Ligu prvaka. Zagrepčani se već godina muče s prijavom igrača za Europu, ne mogu koristiti svih 25 mjesta jer nemaju četvoricu igrača poniklih u klubu. A tu više nema ni Sandra Kulenovića...

Beč: Dinamo odradio trening uoči sutrašnjeg susreta s Rapidom u Europskoj ligi | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Jedna od opcija o kojoj se koliko-toliko razmišlja je i Dinko Horkaš (27), aktualni golman Las Palmasa. Horkaš se posljednje dvije godine sjajno razvija u španjolskoj Segundi, tamo je jedan od najboljih vratara lige, na njega je oko "bacio" i veliki Celtic. I Horkaš je, baš kao Zelenika, domaće "odgojen" igrač, i njegov bi dolazak bio kvalitetno rješenje. Ali s jednom bitnom razlikom, Dinamo bi za njega ipak morao zavući ruku u blagajnu. Tržišna vrijednost danas mu iznosi pet milijuna eura, a izlazna klauzula mu je čak - 30 milijuna eura!?

Ipak, čini se kako bi ga Dinamo mogao dobiti po povoljnijoj cijeni, pa za čak i manje od spomenutih pet milijuna eura. Horkaš je zainteresiran za povratak u Maksimir, i on se želi dokazati u najdražem klubu. Pa potencijalno i preko Dinama stići do reprezentacije, sve je moguće. Horkaš je, nakon epizode u Maksimiru od 2011. do 2019., u kojoj nije branio za seniore, u karijeri bio najbolji golman Bugarske, sad briljira u Španjolskoj. Vjeruju li Boban, Dabac i Capellas kako je on pravo rješenje za Dinamo? Tko zna, vidjet ćemo uskoro...

U međuvremenu su do nas stigle i poruke španjolskih kolega koji kažu kako se Dinamo o novom vrataru raspituje i u Španjolskoj. Tamošnje tržište prepuno je mladih i kvalitetnih vratara, a Capellas preko svojih veza cilja jednog mladog Španjolca. Njegovo ime još nije poznato, ali čini se kako je Dinamova potraga za golmanom svakim danom sve zanimljivija. Ništa još nije riješeno, nitko od svih vratara još nije blizu Dinama, ali o njima se priča svakim danom sve više.