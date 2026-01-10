DOZNAJEMO Željeli su ga Milan i Bayer Leverkusen, a slovenski talent odabrao je baš Varaždin

Ove zime je Varaždin doveo Slovenca Gregora Sikošeka (31), a na stadionu Varteksa će ovaj lijevi bek uskoro dobiti društvo. Na sjever Hrvatske stiže mu mladi kolega i jedan od najvećih slovenskih talenata, krilni napadač i veznjak Jaka Premrl (17) koji dolazi iz Maribora.

iz Domžala je svojevremeno prešao u Maribor, a na Ljudskom vrtu gledali su ga Red Bull Salzburg, AC Milan, Bayer Leverkusen i još neki veliki europski klubovi, ali s obzirom na to da ima 17 godina, dobro je odvagnuo gdje bi bilo najbolje za njegov nastavak karijere.

Tako je, kako doznajemo, odlučio napraviti još jedan korak i pridružiti se NK Varaždinu pod vodstvom Nikole Šafarića koji je inzistirao na dolasku Premrla. Podsjetimo, u Varaždin je prošlog ljeta tako 'na mala vrata' stigao Iuri Tavares (24) pa postao jedan od najboljih krilnih napadača lige, a mladi Slovenac svakako će imati platformu za dokazivanje.

Varaždin: NK Varaždin i HNK Hajduk u utakmici 30. kola Prve HNL | Foto: /PIXSELL

Mladi slovenski reprezentativac je od 15. do 19. godine po ligama za mlađe kategorije odigrao 87 utakmica i zabio 42 gola, a u Varaždinu će proći kroz prilagodbu s juniorima te ga uskoro možemo očekivati u seniorskom sastavu.