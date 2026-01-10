Obavijesti

Sport

Komentari 0
MLADI VEZNJAK (17)

DOZNAJEMO Željeli su ga Milan i Bayer Leverkusen, a slovenski talent odabrao je baš Varaždin

Piše Fabijan Hrnčić,
Čitanje članka: < 1 min
DOZNAJEMO Željeli su ga Milan i Bayer Leverkusen, a slovenski talent odabrao je baš Varaždin
Foto: Illas akademija

Od Maribora se pozdravio na društvenim mrežama, a kako doznajemo pred potpisom je za varaždinskog prvoligaša. Jaka Premrl (17) igrač je na kojem je inzistirao Nikola Šafarić, a tražit će mjesto pod suncem u HNL-u

Admiral

Ove zime je Varaždin doveo Slovenca Gregora Sikošeka (31), a na stadionu Varteksa će ovaj lijevi bek uskoro dobiti društvo. Na sjever Hrvatske stiže mu mladi kolega i jedan od najvećih slovenskih talenata, krilni napadač i veznjak Jaka Premrl (17) koji dolazi iz Maribora

POČELE PRIPREME Igrač Varaždina zapeo u zračnoj luci i zakasnio na pripreme, a Šafarić je najavio transfere
Igrač Varaždina zapeo u zračnoj luci i zakasnio na pripreme, a Šafarić je najavio transfere

iz Domžala je svojevremeno prešao u Maribor, a na Ljudskom vrtu gledali su ga Red Bull Salzburg, AC Milan, Bayer Leverkusen i još neki veliki europski klubovi, ali s obzirom na to da ima 17 godina, dobro je odvagnuo gdje bi bilo najbolje za njegov nastavak karijere. 

Tako je, kako doznajemo, odlučio napraviti još jedan korak i pridružiti se NK Varaždinu pod vodstvom Nikole Šafarića koji je inzistirao na dolasku Premrla. Podsjetimo, u Varaždin je prošlog ljeta tako 'na mala vrata' stigao Iuri Tavares (24) pa postao jedan od najboljih krilnih napadača lige, a mladi Slovenac svakako će imati platformu za dokazivanje.

Varaždin: NK Varaždin i HNK Hajduk u utakmici 30. kola Prve HNL
Varaždin: NK Varaždin i HNK Hajduk u utakmici 30. kola Prve HNL | Foto: /PIXSELL

Mladi slovenski reprezentativac je od 15. do 19. godine po ligama za mlađe kategorije odigrao 87 utakmica i zabio 42 gola, a u Varaždinu će proći kroz prilagodbu s juniorima te ga uskoro možemo očekivati u seniorskom sastavu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Najskuplji igrač svijeta tajio ju je od svijeta dok nije postala punoljetna. Onda je stigla beba
FOTO: LJUBAV IZ MLADOSTI

Najskuplji igrač svijeta tajio ju je od svijeta dok nije postala punoljetna. Onda je stigla beba

Isabel Haugseng Johansen (21) partnerica je najskupljeg nogometaša svijeta Erlinga Haalanda (25). Nakon što je postao najbolji strijelac u povijesti norveške reprezentacije objavio je kako će postati otac. Skupa su od djetinjstva, upoznali su se u nogometnoj akademiji, a današnja zvijezda Cityja dugo je tajila vezu s četiri godine mlađom
UŽIVO Transferi: Edgar i Hajduk raskinuli ugovor. Španjolac se vraća u treću momčad Segunde
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Edgar i Hajduk raskinuli ugovor. Španjolac se vraća u treću momčad Segunde

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Fifa zatvara dio stadiona zbog sramotnih povika 'ZDS' i 'Ubij Srbina'! Žestoka kazna HNS-u
'VATRENI' NA UDARU HULIGANA

Fifa zatvara dio stadiona zbog sramotnih povika 'ZDS' i 'Ubij Srbina'! Žestoka kazna HNS-u

Fifa kaznila HNS s nevjerojatnih 87.500 franaka zbog ponašanja navijača u protekle dvije utakmice. Sramotno skandiranje "Ubij Srbina", "Za dom spremni" i pirotehnika skupo koštali Hrvatsku

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026