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DOZNAJEMO Zlatko Dalić donio odluku o nastavku karijere. Evo koju će reprezentaciju preuzeti!

Piše Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: 4 min
DOZNAJEMO Zlatko Dalić donio odluku o nastavku karijere. Evo koju će reprezentaciju preuzeti!
ARHIVA - 2018. Godišnjica dočeka Vatrenih nakon osvajanja srebrne medalje na SP-u u Rusiji | Foto: Petar Glebov/PIXSELL
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Donedavni izbornik 'vatrenih' postati će treći Hrvat koji će voditi Ujedinjene Arapske Emirate za koje će debitirati 24. rujna protiv Jemena. Već u drugom susretu ga čeka - Hrvat na klupi Bahreina!

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Zlatko Dalić (59) konačno je donio odluku o svojoj budućnosti, bivši izbornik hrvatske nogometne reprezentacije seli u Ujedinjene Arapske Emirate, doznaju 24sata. Tu više nema priče, nema spora, Dalić će bez obzira na interes Saudijske Arabije i Južne Koreje koncem ovog mjeseca (ili početkom sljedećeg) otići put Dubaija i tamo potpisati višegodišnji ugovor s Emiratima.

Najuspješniji izbornik u povijesti "vatrenih" uzeo si je, poslije Svjetskog prvenstva u SAD-u, malo vremena za odmor, pa u dogovoru s obitelji donio odluku o nastavku karijere. Dalić je već nekoliko puta poručio kako ga u ovim godinama više ne zanima trenerski, već isključivo izbornički posao, a nakon devetogodišnje avanture s "vatrenima" stiglo je vrijeme za nove izazove.

Dalić će debitirati 24. rujna

Kako saznajemo, hrvatski stručnjak je već sve usmeno dogovorio s predsjednikom tamošnjeg nogometnog saveza šeikom Hamdan bin Mubarak Al Nahyanom koji je oduševljen svime onime što je Dalić postigao na klupi hrvatske nogometne reprezentacije. Dapače, Dalić u ovoj priči nije niti imao istinskog protukandidata, njemu je odmah ponuđen ovaj posao, na koji je proteklih dana konačno i pristao.

Još nije sigurno kad će se Dalić točno zaputiti na Bliski istok, ali će voditi Ujedinjene Arapske Emirate na kupu Perzijskog zaljeva (Gulf Cup) koji se krajem rujna igra u Saudijskoj Arabiji. Dalić će debitirati 24. rujna protiv Jemena u Džedi, a tamo ga u skupini još očekuju dvoboji protiv Bahreina (kojeg vodi hrvatski stručnjak Dragan Talajić) i Katra.

FILE PHOTO: Croatia coach Zlatko Dalic
Foto: Peter Cziborra/REUTERS

Ujedinjenim Arapskim Emiratima ovo će biti već 26. nastup na kupu Perzijskog zaljeva, samo su dvaput u povijesti (2007. i 2013.) osvajali ovo natjecanje. Mogu li predvođeni Dalićem odmah do velikog trofeja? U Emiratima su uvjereni da mogu. Prilično je izvjesno kako će se s Dalićem u Emirate zaputiti i velika hrvatska kolonija, ljudi koji će popuniti njegov izbornički stožer.

Jasno, Dalić vjeruje ljudima s kojima je pisao povijest na klupi "vatrenih", pa će prema Emiratima povesti pomoćnike Vedrana Ćorluku (vjerojatno) i Dražena Ladića, trenera vratara Marjana Mrmića, kondicijskog trenera Luku Milanovića, analitičara Marca Rochona, veliko je pitanje hoće li tim putem krenuti i Danijel Subašić.

Dalićeva plaća u Emiratima

Također, u njegovom će se stožeru naći mjesta i za iskusnog Branka Ivankovića koji bi postao tehnički direktor reprezentacije, Igor Bišćan jedan je od glavnih favorita za preuzimanje olimpijske reprezentacije do 23 godine. Veliku ulogu u odluci za odlaskom u Emirate ima i novac, a Dalić bi na godišnjoj razini u Dubaiju mogao zarađivati i pet milijuna eura.

Donedavnom izborniku "vatrenih" na novom će poslu od velike pomoći biti i znanje jednog hrvatskog stručnjaka na privremenom radu u Emiratima. Alen Horvat odnedavno je novi trener tamošnje Al Dhafre, dok je Damir Krznar ovog ljeta završio svoju avanturu na klupi Khor Fakkana. Dalić je u svakom slučaju riješio pitanje budućnosti, nakon 12 godina vraća se u Emirate. 

Tamo je od 2014. do 2017. vodio Al Ain (s kojim je osvojio prvenstvo, President kup i Superkup, igrao finale azijske Lige prvaka) sada će u reprezentaciji naslijediti Rumunja Cosmina Olaroiua. I postati tek treći Hrvat na klupi reprezentacije Ujedinjenih Arapskim Emirata, prije njega su tu nacionalnu vrstu vodili Tomislav Ivić (1995-1996.) i Srećko Jurčić 1999. godine.

POGLEDAJTE GALERIJU: Dalićeva jadranska oaza

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Foto: Željko Lukunić/PIXSELL, Morana Ćosić/24sata

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Komentari 14
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