Dragi navijači Hajduka, nema mjesta panici, sve je u redu...

Svaki put kad dođem na Poljud ili kad čujem obraćanje nekog od čelnika Hajduka, to mi zvuči poput riječi i tona kojim se pilot obraća putnicima tijekom nemirnog leta:

"Dragi navijači Hajduka, sve je pod kontrolom, nemate nikakvih razloga za brigu, udobno se smjestite i opustite, uskoro će turbulencije proći a naš dragi klub će nastaviti miran i siguran put ka svjetlijoj budućnosti".

I odmah mi bude lakše. Možda bi bilo dobro slične poruke puštati ubuduće na razglasu Poljuda uoči utakmica, kako bi se dodatno umirili svi zabrinuti za budućnost voljenog kluba. Ako je vjerovati čelnicima kluba, zabrinutih ni nema puno, a ni to malo što ih ima nemaju posebnog razloga za brigu, jer napokon je sve pod kontrolom. Klub vodi tim iskusnih stručnjaka neupitnog znanja i morala, koje samo još malo navijačkog strpljenja dijeli od povratka kluba na staze stare slave. A oni rijetki koji to ne vide, vjerojatno ne znaju ništa o nogometu ili su toliko zločesti da to ni ne žele vidjeti.

To što je Hajduk nakon poraza od Rijeke i pobjede Lokomotive nad Goricom pao na četvrto mjesto, to je u stvari samo hvatanje zaleta uoči završnice sezone u kojoj će svi direktni suparnici doći na Poljud. To što je Hajduk u proljetnom dijelu sezone osvojio svega 10 bodova u sedam utakmica, dakle ispod 50%, to nije posljedica loše igre i upitne taktike, nego peha i tri crvena kartona. A to što Hajduk u tri derbija s Dinamom, Osijekom i Rijekom nije postigao nijedan gol i što je osvojio samo jedan bod, što se nije dogodilo valjda nikad u povijesti kluba, to također nije razlog za brigu. Kvragu, pa do kraja prvenstva ima još deset kola, sve se još stigne popraviti.

Foto: Vjeran Žganec Rogulja/PIXSELL

Uopće nemaju razloga za brigu navijači ni kad su u pitanju financije. Hajduk je napokon stabilan i može si priuštiti da mu klupu griju igrači poput Eduoka i Simića s godišnjom gažom preko 400.000 eura, a ima i toliko novca da može na početku sezone baciti u vjetar pišljivih 1.2 milijuna eura odštete za dva mlada reprezentativna lijeva beka, Čolinu i Dolčeka. I držati ih na klupi dok mu umjesto njih, lijevi bok neuspješno pokrivaju dva napadača Tahiraj i Jakoliš!?

Nema razloga za brigu ni oko Nejašmića. Bolje da se dojučerašnji projekt kluba i standardni mladi reprezentativac školuje na klupi, nego da su ga recimo zimus prodali skupa sa Simićem, Čolinom..., i na njima zaradili novac za buduću stabilnost kluba ili kupnju pojačanja, kad već trener na njih uopće ne računa. Što je, naravno, Tudorovo pravo, ali isto tako i odgovornost! Novca dakle trenutno ima, a nekoga će se, valjda, prodati na ljeto i zatrpati uobičajenu rupu u budžetu od 4-5 milijuna eura. No taj netko zasigurno neće biti Hamza Barry, koga još dva mjeseca dijele od isteka ugovora i odlaska bez odštete, iako s Poljuda stižu uvjeravanja kako je sve u redu i ugovor samo što nije potpisan.

Razloga dakle za brigu navijači uopće nemaju, a svi koji su zabrinuti podlegli su histeriji i pokušajima destabilizacije kluba, koji će, tek što nije, isplivati i prodisati punim plućima. Igor Tudor je zauzeo čvrst gard i nakon poraza u Rijeci samouvjereno, po tko zna koji put, ponovio kako će Hajduk sigurno biti drugi na koncu sezone te kako će njegova momčad iduće godine u ovo vrijeme biti... Iskreno, nakon sramote na Rujevici Tudorove riječi neodoljivo podsjećaju na legendarnu uzrečicu Dela iz Mućki: ''Dogodine u ovo vrijeme bit ćemo milijunaši...'' Ali, tko mu može proturječiti, pogotovo nakon što je Mario Stanić prije par dana rekao kako je ''stanje u Hajduku puno bolje od slike koju mediji o njemu stvaraju''. Ne neki mediji, nego mediji! Općenito! Stanje je, tvrdi tako Stanić, odlično, samo to neki ne vide, a drugi zlonamjerno tumače.

Foto: Slavko Midžor/PIXSELL, hajduk.hr

To što je Hajduk nikad ranije ispao iz Europe, to što je nikad ranije ispao iz kupa, to što je deset kola prije kraja prvenstva na -20 od vodećeg Dinama i tek na četvrtom mjestu, to što nikoga osim davljenika Varaždina ne uspijevaju pobijediti na gostovanjima cijelu sezonu..., to su očito samo prolazne turbulencije na putu do svjetlije budućnosti, odnosno, do povratka na stare staze slave. Na žalost, ona poruka s početka teksta svakim danom mi zvuči sve zlokobnije, i bez obzira što nas sve skupa s Poljuda uporno uvjeravaju kako je sve pod kontrolom, strah me da nam se 'pilot' uskoro ne obrati riječima: "Dragi navijači Hajduka, zbog pogreške mehaničara i krive procjene kopilota prisiljeni smo prinudno sletjeti. Vežite vaše pojaseve, podignite naslone, spustite glave među koljena i pripremite se za..."

Da se razumijemo, najmanje su za trenutno stanje u kome se klub trenutno nalazi krivi Tudor, Kepčija i Stanić, oni su na Poljudu tek nešto više od dva mjeseca, i s pravom traže ''minimalno dvije godine'' mira da pokažu što znaju. Stvar je u tome da su ''minimalno dvije godine'' tražili i njihovi prethodnici, i Burić, i Oreščanin, i Vulić, I Kopić, i Bjelanović... svi su oni zasukali rukave i u dobroj vjeri prionuli poslu. Problem je što nitko od njih nije izdržao na klupi toliko dugo, što nisu odgovarali za propuste koje su napravili, kao ni za nered koji su ostavili za sobom u svlačionici, pa danas najbolje plaćeni igrači griju klupu, perspektivni igrači uopće ne igraju, a na brzinu priučeni igrači krpaju brojne rupe u novom sustavu koji Tudor forsira, i za koji mu treba barem pet novih kvalitetnih igrača!?

Tudor, Kepčija i Stanić napravili su još jedan, tko zna koji po redu zaokret kada je Hajduk u pitanju, krenuli su s ozbiljnim rezovima i temeljitim čišćenjem, no navijačima Hajduka nitko ne garantira da je ovo što oni rade dobro, da će rezultirati uspjehom i da će posao odraditi do kraja. Uostalom, zar iste takve namjere nisu imali i njihovi prethodnici. I gdje su oni danas, do kuda je to Hajduka dovelo... I zato, umjesto umirujućih poruka vrijeme je da se navijačima napokon iskreno i precizno kaže kakvo je stvarno stanje u klubu, koga bi se od igrača trebalo riješiti i što bi sve treba napraviti da bi se stanje konačno popravilo. Previše je otvorenih pitanja da bi se navijači umirili isključivo uvjeravanjem kako su u pitanju tek manje turbulencije.

Hajduk u domaćim utakmicama ove sezone u prosjeku gleda 12.883 ljudi