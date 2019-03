Ljubljana do Miamija: Proslavio je pobjedu s 2000 Slovenaca

Dvije najveće zvijezde slovenske košarke bile su na suprotstavljenim stranama u Miamiju, a s tribina ih je pratilo čak 2000 Slovenaca koji su za svoje miljenike potegnuli i do Amerike. Kao pobjednik je iz ovog dvoboja izašao Miamijev Goran Dragić (105-99), dok je Dončić teren napustio poražen, ali uz pljesak svojih obožavatelja.

Slovenci su pobjednika čekali i nakon utakmice, a Goran Dragić vratio se na teren i zapjevao s okupljenim navijačima.

The man of the night @Goran_Dragic having some postgame fun with his native Slovenians 🇸🇮 who came out strong for tonight's game! pic.twitter.com/QWZG0xEeR7