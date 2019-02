Drakonska kazna: Chelsea neće moći kupovati do ljeta 2020.!

Uefina ruka pravde sustigla je londonski Chelsea.

Naime, krovna europska nogometna organizacija engleskom je klubu odrezala drakonsku kaznu. Do ljeta 2020. godine, dakle sljedeća dva prijelazna roka, neće moći dovoditi i registrirati nove igrače.

.@ChelseaFC have been banned from signing players for two transfer windows after being found guilty by FIFA of breaching rules about signing minors. ✍❌