Drama menadžera Spursa: Pa nisu moji igrači tu neka g*vna!

Nakon što je Tottenham ispustio pobjedu kod Intera, te s dva primljena gola u završnim minutama izgubio 1:2, trener Mauricio Pochettino morao se suočiti s nekim neugodnim pitanjima poput ostavljanja Alderweirelda i Trippiera u Londonu iz "tehničkih razloga".

Ali, to ga je samo ražestilo.

- Igrali su protiv Watforda i Liverpoola. Vau, kakvo pitanje!? Tako lagano pitanje, ha? Znate, lagane mete. Lako je pričati o igračima kad nisu tu - počeo je svoju prodiku engleskim novinarima argentinski trener.

- Mislim da bismo trebali pričati o nogometu! Jer, znate da mislim kako me tjerate da kažem nešto što nije dobro. Iskazujete nepoštovanje prema igračima koji su nastupili protiv Intera i koji su pokazali da su bolji od protivnika. Zašto nepoštovanje prema onima koji nisu igrali? Možete optužiti mene i reći: Treneru, vaš odabir prvih 11 je smeće! Ali nemojte biti takvi prema onima koji su igrali jer je to moja odluka! Imam 25 igrača

Nije se ni tu Pochettino zaustavio.

- Kad ja odlučim o prvih 11, morate poštovati moju odluku jer sam menadžer. Ne razumijem. Oprostite. Zašto? Zašto? Molim. Tako je teško biti igrač, meni je puno lakše uz aut-liniju. Ja ne trčim. I tako je bolno čuti da nekih igrača nema i vi sudite prema tome. I ubijete igrače koji daju sve od sebe. To je tako nepošteno! A vi mislite da me možete pitati takva pitanja, da može igrati samo 11 igrača, a ostalih 13-14 da su smeće, da su g*vna. Razočarali ste me jer i ja i igrači poštujemo vas - završio je Pochettino.