Drama na letu za Kup nacija, otrovani igrači pali u nesvijest! 'Malo je falilo da svi umremo'

Nogometna reprezentacija Gambije izbjegla je tragediju na putu prema Obali Bjelokosti, gdje će sudjelovati na Afričkom kupu nacija (13. siječnja - 11. veljače).

Naime, nekoliko nogometaša Gambije ostalo je bez svijesti nedugo nakon što su se ukrcali na zrakoplov, a izbornik Tom Saintfiet (50), inače Belgijac, otkrio je kako se reprezentacija zamalo otrovala ugljičnim monoksidom (CO) jer je avion u kojem su putovali bio - premalen. Tako je sletio samo devet minuta nakon što je uzletio.

- Svi smo mogli biti mrtvi. Bio sam među onima koji su brzo zaspali, imao sam kratke snove o tome kako je moj život okončan. Stvarno. Nakon devet minuta pilot se vratio u zračnu luku jer nismo imali opskrbu kisika. Neki igrači nisu se probudili sve do prvih trenutaka nakon što smo sletjeli. Skoro smo se otrovali ugljičnim monoksidom. Da smo letjeli još pola sata... Svi bismo bili mrtvi - rekao je izbornik Saintfiet za Nieuwsblad.

U avionu bio i bivši nogometaš Uniteda

Saidy Janko (28), bivši nogometaš Manchester Uniteda, na Instagramu je izrazio nezadovoljstvo zbog uvjeta u kojima je putovala reprezentacija Gambije.

- Neprihvatljivo. Nakon što putovali ukupno 32 sada od Saudijske Arabije (gdje je bio kamp reprezentacije, op. a.) do Gambije s dugim presjedanjima u Istanbulu i Casablanci, trebali smo letjeti od Gambije do Obale Bjelokosti za Afrički kup nacija - objasnio je Janko i nastavio.

- Čim smo ušli u zrakoplov kojeg su unajmili za reprezentaciju, osjetili smo nevjerojatnu vrućinu zbog koje smo se svi kupali u znoju. Stručno osoblje garantiralo nam je da će klima krenuti s radom kada ćemo biti u zraku. Nehumani uvjeti u kombinaciji s manjkom kisika mnoge su dovele do velikih glavobolja i ekstremne vrtoglavice. Dodat ću kako su mnogi pali u duboki san nekoliko minuta nakon što su ušli u avion.

'Kao da su uzeli prvi avion kojeg su našli'

Pilot koji je upravljao zrakoplovom nije imao puno opcija.

- Situacija se pogoršala kada smo bili u zraku. Pilot nije imao drugih opcija nego da pokrene hitno slijetanje u zračnoj luci u Banjulu samo devet minuta nakon što smo poletjeli. Srećom, uspješno smo sletjeli. Ali posljedice su mogle biti puno gore! Mogli smo biti duže u toj situaciji, u avionu bez kisika. Zahvalni smo što su svi u redu, ali ovo je neprihvatljiva situacija uoči odlaska na Afrički kup nacija. I to je tek jedna od mnogih prepreka koje su nam se pojavile na putu tijekom ovih reprezentativnih dužnosti - objasnio je Janko.

Izbornik Saintfiet je u nevjerici.

Foto: Gambijski nogometni savez

- Ponovno smo u Gambiji. Ne želimo letjeli s takvim zrakoplovom, to je valjda bio najmanji avion kojeg su mogli pronaći za 50 osoba. Kao da je jedino bilo bitno da leti. Postoje granice. Spreman sam umrijeti na nogometnom terenu, ali nisam spreman umrijeti za moj posao izvan terena - rekao je strateg Gambije.

Let od Gambije do Obale Bjelokosti traje otprilike dva i pol sata. Gambija je u skupini C Afričkog kupa zajedno s Kamerunom, Gvinejom i Senegalom.

Gambijski nogometni savez objavio je priopćenje u kojem je potvrdio kako se zrakoplov vratio u zračnu luku nakon samo devet minuta leta zbog tehničkih problema i gubitka kisika.