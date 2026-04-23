Drama u F1: Vozači se suočavaju s poreznim mjerama u Italiji, prijete im zatvorske kazne...

Svijet Formule 1 postao je predmetom istrage talijanskih poreznih vlasti. Jedinica talijanske financijske policije, Guardia di Finanza iz Bologne, pokrenula je opsežnu istragu protiv svih stranih vozača i timova zbog sumnje na višegodišnju utaju poreza na prihode ostvarene tijekom utrka na talijanskom tlu. Potencijalni dug, prema prvim procjenama, mogao bi doseći stotine milijuna eura, a vozačima prijete ne samo značajne financijske obveze, već i kaznene prijave.

Foto: Kim Kyung-Hoon

U središtu istrage su zarade ostvarene na tri talijanske staze – Monzi, Imoli i Mugellu – u razdoblju od 2020. do danas. Iako porezna pravila postoje već godinama, njihova je primjena dosad bila nedosljedna. Vlasti su sada odlučile retroaktivno naplatiti sve porezne obveze za koje smatraju da im pripadaju.

Primjenjuje se postojeći zakon

Talijanski zakon vozače Formule 1 tretira kao samozaposlene radnike ili slobodnjake, što znači da svaki prihod koji generiraju u Italiji podliježe lokalnom oporezivanju. Pravni temelj istrage leži u principu teritorijalnosti: čak i ako vozač ima prebivalište u poreznoj oazi, a plaću mu isplaćuje tim registriran u trećoj državi, dio njegovih godišnjih primanja tehnički je zarađen u Italiji. Taj se dio izračunava proporcionalno danima provedenim na utrkama u Monzi, Imoli ili Mugellu.

Obveza se odnosi na sve prihode, od osnovne plaće do bonusa za pobjede i sponzorskih ugovora vezanih za talijanske utrke. Momčadi su dužne u ime svojih vozača zadržati i uplatiti taj porez, no čini se da ta praksa uglavnom nije bila primjenjivana. Iako je zakon dugo postojao, vlasti ga godinama nisu strogo provodile, što je stvorilo pravnu nejasnoću koju su timovi i vozači mogli koristiti.

Kaznena prijava za dug iznad 50. 000 eura

Situaciju dodatno komplicira odredba u talijanskom zakonu. Ako se utvrdi da neplaćeni porez za pojedinca premašuje iznos od 50.000 eura, slučaj se automatski klasificira kao kazneno djelo. S obzirom na visoke plaće u Formuli 1, proporcionalni dio zarade za jedan trkaći vikend za vrhunskog vozača lako može premašiti taj prag.

Foto: Issei Kato

U tom slučaju, osim plaćanja cjelokupnog duga s kamatama, vozačima prijete i visoke novčane kazne, a zakon predviđa i zatvorske kazne do pet godina. Iako se ne očekuju zatvorske kazne, sama mogućnost kaznenog progona i upisivanja u kaznenu evidenciju predstavlja značajan pravni rizik. Istražitelji su navodno već počeli slati pisma vozačima, tražeći od njih porezne prijave za 2025. godinu i pozivajući ih da se, osobno ili preko zastupnika, jave nadležnim tijelima. Zatražen je i detaljan uvid u vozačke i sponzorske ugovore kako bi se precizno procijenili prihodi. Istraga je u ranoj, administrativnoj fazi, no svi uključeni u Formulu 1 s pozornošću prate daljnji razvoj događaja.

*uz korištenje AI-ja