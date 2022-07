Drama u Londonu: Američki borac napao srpsku zvijezdu! 'Udario me u vrat, go*no jedno'

Najbolji srpski MMA borac Aleksandar Rakić (30) je prije tri godine na spektakularan način nokautirao Amerikanca Jimija Manuwu (42) i poslao ga u zemlju snova u prvoj rundi pa u konačnici i u mirovinu. Taj teški poraz obilježio je njegovu karijeru.

Rakić, koji živi u Beču, je u međuvremenu postao jedan od najboljih boraca poluteške kategorije, pobjeda protiv Manuwe bila mu je samo jedna u nizu na putu do svjetskog vrha, ali tu večer američki borac itekako pamti. Rakić ga je osramotio taj dan pred cijelim svijetom, taj poraz toliko je udario na njegov ego pa je samo čekao kada će mu se osvetiti. I dočekao priliku.

Rakić je sinoć u Londonu kao počasni gost uživao u UFC-ovoj priredbi, a na kraju večeri dočekao ga je šok. Jedno poznato lice mu je prišlo. Bio je to bijesni Manuwa. Prvo mu je sasuo psovke u facu pa nakon nekog trenutka ga i napao. Srbin je ostao zatečen i u šoku. Nije mu bilo ni na kraj pameti da je jedan profesionalni sportaš u stanju napraviti takav skandal.

- Jimi Manuwa, pi**o, go*** jedno, kakvo sramno ponašanje sinoć. Ljudi, poslije UFC London događaja sa zaštitarima sam krenuo ka hotelu da bi "gospodin" nešto dobacio ka meni. Nisam čuo što je rekao, nemam ništa s njim. Odmah nakon toga krenuo je prevarantski udariti me dok ne gledam i podlakticom me udario u vrat. Znao si da ću biti sam u Londonu i napravio si to. Toliko si loš gubitnik, želim da ljudi znaju koliko si smeće od čovjeka i zauvijek ću biti u tvojoj glavi. Nokautirao sam te i cijeli svijet je to vidio. Lijepo spavaj i uživaj u mirovini - poručio mu je Rakić na Instagramu.

Srećom, daljnji kaos spriječili su zaštitari, ali pitanje je kako se uopće Manuwa uspio probiti pored njih. Kako god, na kraju je prošlo bez većeg incidenta. A na Manuwin lik i djelo utisnula se mrlja koju će teško isprati.

