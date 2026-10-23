DRAMA U MÜNCHENU Trener Bayerna završio je u bolnici!

Trener Bayerna Vincent Kompany (40) hitno je u petak vozilom hitne pomoći prevezen u minhensku bolnicu, piše njemački Bild. Prema informacijama njemačkog lista, na klupski trening-kamp u Säbener Straße ranije je sletio i helikopter. Belgijskog stručnjaka prošlog je tjedna znatno oslabila virusna infekcija.

Tijekom subotnje visoke pobjede 6-1 protiv Leipziga, Kompany je održao govor igračima, no i na poluvremenu i nakon završetka susreta morao je nakratko leći na kauč u svojoj trenerskoj sobi na Allianz Areni. Iako je ubrzo nakon zvižduka na prijenosnom računalu već analizirao snimke utakmice, televizijske izjave prepustio je sportskim direktorima.

Foto: Angelika Warmuth

Infekcija mu je navodno stvorila probleme sa starim ožiljcima od ozljeda, zbog čega je jedva hodao po stepenicama. Kompanyja u ponedjeljak nije bilo na treningu u Säbener Straße, gdje su ga klupski liječnici, predvođeni dr. Rolandom Schmidtom, detaljno pregledali.

Sljedećeg dana nije mogao voditi ni posljednji trening uoči dvoboja Lige prvaka protiv Arsenala (2-2), a na konferenciji za medije zamijenio ga je pomoćnik Aaron Danks.

- Najvažnije je da ga svi potičemo na odmor i da uzme onoliko vremena koliko mu je potrebno, koliko god to potrajalo - poručio je tada Danks.

Foto: Angelika Warmuth

Ipak, belgijski trener u srijedu se vratio na klupu protiv "topnika”. Nakon tog susreta za Bild je komentirao svoje zdravstveno stanje:

- Kao trener uvijek želite dati sve od sebe i sve odraditi. Prošli tjedan pokupio sam prilično gadan virus i, naravno, nisam slušao svoje tijelo. U jednom trenutku tijelo mi je reklo: 'E sad je dosta, stani!' - priznao je Kompany prije nego što mu se stanje u petak ponovno zakompliciralo.