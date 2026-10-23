Kao trener uvijek želite dati sve od sebe i sve odraditi. Prošli tjedan pokupio sam prilično gadan virus i, naravno, nisam slušao svoje tijelo, pričao je Kompany prije nekoliko dana
DRAMA U MÜNCHENU Trener Bayerna završio je u bolnici!
Trener Bayerna Vincent Kompany (40) hitno je u petak vozilom hitne pomoći prevezen u minhensku bolnicu, piše njemački Bild. Prema informacijama njemačkog lista, na klupski trening-kamp u Säbener Straße ranije je sletio i helikopter. Belgijskog stručnjaka prošlog je tjedna znatno oslabila virusna infekcija.
Tijekom subotnje visoke pobjede 6-1 protiv Leipziga, Kompany je održao govor igračima, no i na poluvremenu i nakon završetka susreta morao je nakratko leći na kauč u svojoj trenerskoj sobi na Allianz Areni. Iako je ubrzo nakon zvižduka na prijenosnom računalu već analizirao snimke utakmice, televizijske izjave prepustio je sportskim direktorima.
Infekcija mu je navodno stvorila probleme sa starim ožiljcima od ozljeda, zbog čega je jedva hodao po stepenicama. Kompanyja u ponedjeljak nije bilo na treningu u Säbener Straße, gdje su ga klupski liječnici, predvođeni dr. Rolandom Schmidtom, detaljno pregledali.
Sljedećeg dana nije mogao voditi ni posljednji trening uoči dvoboja Lige prvaka protiv Arsenala (2-2), a na konferenciji za medije zamijenio ga je pomoćnik Aaron Danks.
- Najvažnije je da ga svi potičemo na odmor i da uzme onoliko vremena koliko mu je potrebno, koliko god to potrajalo - poručio je tada Danks.
Ipak, belgijski trener u srijedu se vratio na klupu protiv "topnika”. Nakon tog susreta za Bild je komentirao svoje zdravstveno stanje:
- Kao trener uvijek želite dati sve od sebe i sve odraditi. Prošli tjedan pokupio sam prilično gadan virus i, naravno, nisam slušao svoje tijelo. U jednom trenutku tijelo mi je reklo: 'E sad je dosta, stani!' - priznao je Kompany prije nego što mu se stanje u petak ponovno zakompliciralo.
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