Drama u Srbiji: Lift prikliještio automobil poznatog košarkaša, djecu su izvlačili kroz krov...

U jednoj zgradi na beogradskom Vračaru u srijedu poslijepodne odvila se prava drama nakon što je garažni lift, u kojem se nalazio automobil s četveročlanom obitelji, počeo nekontrolirano propadati. U vozilu marke Audi A6 bio je bivši srpski košarkaš Milko Bjelica sa suprugom i dvoje male djece. Samo zahvaljujući prisebnosti i herojskoj intervenciji vatrogasaca izbjegnuta je tragedija koja je mogla imati nezamislive posljedice, piše Telegraf.

Horor pri izlasku iz garaže

Incident se dogodio u Ulici Sazonova u trenutku kada je obitelj u svom automobilu izlazila iz teretnog lifta. Prema prvim informacijama s terena, došlo je do pucanja pneumatske preše, ključnog dijela mehanizma koji podiže i drži teške terete. Usljed kvara, platforma je naglo izgubila pritisak i oslonac te je lift zajedno s vozilom krenuo propadati. Prednji dio automobila ostao je prikliješten i potpuno smrskan između dvije etaže garaže, dok je obitelj ostala zarobljena u mračnoj i nestabilnoj kabini.

Foto: telegraf

Na mjesto događaja odmah su upućene vatrogasno-spasilačke jedinice s Voždovca i Zvezdare. Ukupno četrnaest vatrogasaca s četiri vozila zateklo je uznemirujući prizor. Iako su roditelji i djeca, u dobi od četiri i pet godina, uspjeli izaći iz smrskanog vozila, našli su se zarobljeni u kabini lifta koja je prijetila daljnjim propadanjem.

Herojska akcija spašavanja u nestabilnom liftu

Situacija je bila iznimno rizična, a svaki krivi pokret mogao je dovesti do katastrofe. Djeca su bila vidno uplašena, no vatrogasci su pokazali iznimnu profesionalnost i smirenost.

​- Situacija je bila izuzetno rizična jer lift nije bio stabilan. Djeca su bila vidno uplašena, ali su vatrogasci reagirali izuzetno profesionalno - naveo je izvor s mjesta događaja.

Foto: telegraf

Spasilačke ekipe donijele su odluku da evakuaciju izvedu preko krova kabine lifta. Koristeći specijalne produžne ljestve, vatrogasci su kroz uski prostor, jednog po jednog člana obitelji, izvukli na sigurno. Najprije su spašena djeca, a potom i njihovi roditelji. Cijela akcija zahtijevala je veliku preciznost i hrabrost, a spašavatelji su na kraju zaradili epitet heroja.

Nakon uspješne evakuacije, obitelj je predana ekipi Hitne pomoći. Srećom, nitko nije zadobio fizičke ozljede, no svi su pretrpjeli ogroman šok i stres.

Bivši igrač Zvezde s bogatom karijerom

Milko Bjelica (41) poznato je ime u svijetu košarke. Rođeni Beograđanin ponikao je u Crvenoj zvezdi, za koju je igrao u dva navrata, od 2001. do 2006. te ponovno od 2016. do 2018. godine, kada je s klubom osvojio tri trofeja. Tijekom svoje bogate dvadesetogodišnje karijere igrao je za brojne europske velikane poput njemačkih Braunschweiga i Kölna, Lietuvos Ritasa, Baskonije, Anadolu Efesa i Darüşşafake. Sportski geni snažno su izraženi u njegovoj obitelji, starija sestra Milka bivša je crnogorska košarkaška reprezentativka, dok je mlađa sestra Ana proslavljena odbojkašica i reprezentativka Srbije.

Zadar Dogus košarkaški turnir, Fenerbahce - Darussafaka Dogus | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Policija i nadležne inspekcije provode očevid kako bi utvrdile točan uzrok kvara. Ključno pitanje istrage bit će je li lift imao važeće ateste te zašto je sigurnosni sustav zakazao. Ovaj incident još jednom je otvorio pitanje važnosti redovitog i pravilnog održavanja tehničkih sustava u stambenim zgradama, čiji kvarovi mogu dovesti do tragičnih posljedica.