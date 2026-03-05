Dramatična sezona Rijekinog junaka: Pao je u nemilost, bio pred odlaskom pa srušio Hajduk

Bivši dinamovac Gabriel Rukavina (22) ima turbulentnu sezonu na Rujevici. Odlaskom bivšeg trenera Radomira Đalovića ovaj je 22-godišnjak pao u drugi plan na Rujevici, iako je na početku sezone bio standardno ime u sastavu Rijeke. Veliku je ulogu u tome, podsjetimo, odigrao i nepromišljeni crveni karton koji je dobio u drugoj rundi kvalifikacija za Ligu prvaka protiv Ludogoreca. Rijeka je nakon toga izgubila u produžecima.

Ipak, kolo sreće stalno se okreće, a Rukavina je u srijedu doživio jedan od najradosnijih trenutaka u dresu Rijeke. Zabio je pobjednički gol protiv Hajduka u 20. minuti sudačke nadoknade i time okrunio nevjerojatni preokret Rijeke za polufinale Kupa.

I sigurno mu je laknulo. Jer je prije samo nekoliko tjedana, tijekom zimskog prijelaznog roka, bio na rubu odlaska s Rujevice. Trebao je završiti na istoku, točnije, na posudbi u Vukovaru 1991. Ipak, trener Victor Sanchez prelomio je i odlučio Rukavini dati još jednu šansu. I brzo mu se to vratilo...

- Nisam bio baš u nekoj dobroj situaciji ovdje, ali nisam htio otići iz Rijeke samo da odem. Znam da imam kvalitetu. Znam koliko mogu i kako god sam mogao, trudio sam se trenirao da zaradim svoju šansu i kad ta šansa dođe da budem pravi. Hvala Bogu, potrefilo se ovako i nadam se da ću ovako nastaviti - rekao je Rukavina nakon utakmice na Rujevici.

Rukavina je igrao svaku od prvih pet ligaških utakmica Rijeke, u njima je skupio 152 minute, a onda...U rujnu nije odigrao ni minutu, a od 13. do 20. kola HNL-a nije bio ni na klupi Riječana! Ali, bio je strpljiv i dočekao je novu šansu.

Ugledao je svjetlo na kraju tunela 14. veljače protiv Varaždina, kad je napokon ušao u igru i odigrao 10 minuta u pobjedi od 3-1. U prošlom kolu proveo je 61 minutu na terenu protiv Lokomotive. A nakon ovog gola teško će ostati zakucan na klupi.

Inače, Rukavina je iz Kupa izbacio bivši klub oca Tomislava, koji je s Hajdukom osvojio titulu 2005. godine.