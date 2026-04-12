Dramatična završnica na WRC-u! Neville 'prokockao' pobjedu u zadnjem brzincu, Katsuta slavi

Tri vozača popela su se na podij u Opatiji, a WRC Croatia se još jednom pokazao kao izazovno i neizvjesno natjecanje. Poznato je da su staze u Hrvatskoj nepredvidive i zahtjevaju vrhunsku tehničku i mentalnu spremnost, podloga je nezgodna što smo i vidjeli u subotu, kad je Finac Pajari uspješno svladao sklisku cestu prekrivenu lišćem prijepodne, a popodne su se staze ponašale gotovo kao makadam.

Japanac Takamoto Katsuta u Toyoti Yaris pobjednik je petog izdanja WRC Croatia Rallyja | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

I tu je skoro postao tragičar ovogodišnjeg natjecanja, kad mu je na 14. brzincu Generalski Stol - Zdihovo pukla guma. Od stabilnog vodstva pao je na treće mjesto izgubivši čak dvije minute! Problema je imao i Japanac Takamoto Katsuta koji je do tad za Pajarijem zaostajao cijelih minutu i 14 sekundi. Situaciju je iskoristio 'Gospodin Viceprvak', Belgijac Thierry Neuville u Hyundaiu koji je gotovo osvojio WRC Croatia ove godine. Gotovo, jer je u zadnjem brzincu od Alana do Senja, ostao bez kotača. Samim time, i prva pobjeda u Hrvatskoj mu je iskliznula iz ruku, iako je do tad imao prednost nad drugim Takamotom Katsutom u Toyoti za čak minutu i 15 sekundi. No sad je ostao bez ijednog boda.

Tako je Katsuta prvi put u karijeri osvojio WRC Croatia, finski junak Pajari (24) je završio drugi, a iskusni Novozelanđanin Hayden Paddon (38) u Hyundaiu treći. Paddon je 2023. ušao u povijest kao prvi vozač koji nije iz Europe, a osvojio je titulu europskog prvaka. Na četvrtom mjestu je velika irska nada, Josh McErlean (26). Od 2024, vozi za M-Sport Ford WRT. Ni njega sreća nije pomazila, u subotu je prošao kroz bušenje gume, tehničke probleme i požar u samom kokpitu.

Neuville je poznat kao analitičan vozač, a u subotu je nakon dramatičnog 14. brzinca iskoristio nesreću svojih konkurenata. Točnije, Samija Pajarija. Pajari je prvi Finac ikad koji je izdominirao u juniorskoj konkurenciji 2021. godine. Dominirao je i ove godine u Hrvatskoj, pa je tako u subotu ujutro Neuville za njim zaostajao 13,7 sekundi, a Takamoto Katsuta cijelih minutu i 14 sekundi. Fincu skliske ceste i lišće nisu radile problem, sve do popodne kad mu je pukla guma. I iskusniji vozači poput Jona Armstronga i Haydena Paddona su imali probleme s gumama. To je Neuville pametno iskoristio, kao i mnogo puta do sad. Nije divljao, a uspio je zadržati brzinu pa se činilo da će njegov analitički pristup i filozofija 'strpljen - spašen' biti dobitna kombinacija. No staze u Hrvatskoj poznate po prljavom asfaltu i terenu na kojem je 'grip' slab, ne praštaju ni najmanji gubitak fokusa. Probleme je i ove godine radilo 'rezanje' zavoja u vožnji, zbog čega je na cesti bilo puno blata pa su neki i izletjeli.