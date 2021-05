HNL ulazi u samu završnicu, ovaj tjedan igra se dvostruki program, a prva je na rasporedu utakmica između Istre 1961 i Lokomotive od 17 sati, strašno bitna za odluku o tome tko će ispasti.

POGLEDAJTE VIDEO: Istra 1961

Četiri su momčadi koje se bore za ostanak ove sezone - Slaven Belupo, Lokomotiva, Varaždin i Istra 1961, a vrlo je lako moguće da će utakmice iz posljednjeg kola odlučiti tko ostaje u ligi.

Lokomotiva je u 33. kolu kod kuće slavila protiv Slaven Belupa 3-1, a u 32. kolu također je na domaćem terenu protiv Šibenika upisala pobjedu 1-0.

- Lako je regenerirati se nakon ovakvih pobjeda. Ne razmišljamo da bi moglo biti umora, igrači jedva čekaju utakmicu. Svjesni smo kakav smo posao napravili u zadnja tri tjedna, došli smo u situaciju da dva kola prije kraja možemo teoretski potvrditi ostanak u ligi, da nam je to netko ponudio prije dva tjedna rekli bi mu da nije normalan, no mi nismo normalni jer smo si to priuštili - bio je iskren Samir Toplak.

- Ponosan sam na dečke kako su reagirali pod strašnim pritiskom. Postali smo kompaktna i agresivna momčad. Očekujem to i sutra u Puli. Sigurno da je domaćin pod većim pritiskom, a to moramo iskoristiti - rekao je trener Lokomotive uoči gostovanja kod Istre 1961.

S druge strane, Istra bi u slučaju poraza ili remija vjerojatno već bila u drugoj ligi iako dosta toga ovisi i o drugim rezultatima.

- Matematički gledano nije sve na nama, jer nam se neki rezultati moraju poklopiti, ali direktni konkurenti imaju teži raspored od nas i svjesni smo da će se puno toga nas pitati. Mi moramo odraditi svoj dio posla, da bi onda pratili druge i gledali njihove rezultate - rekao je trener Danijel Jumić i dodao:

- U zadnje vrijeme stvari se ne odvijaju u smjeru u kojem bismo mi željeli, ali moramo se nastaviti baviti onime na što možemo utjecati, a to smo mi. Nisam išao previše daleko u sve moguće kombinacije, prvenstveno razmišljam o nama i maksimalni fokus mi je na današnjoj utakmici.

Kapetan Slavko Blagojević svjestan je situacije te se nada pozitivnom rezultatu.

- Moramo pobijediti utakmicu. Trebamo izaći van na teren, pokazati da smo muškarci i igrati, nemamo više puno vremena - zaključio je.

Slaven Belupo trenutačno je sedmi s 31 bodom, iza njega slijedi Lokomotiva s 29, pa Varaždin s 27 i posljednja je Istra 1961 s minimalnih 25 bodova.

Borba za ostanak

34. kolo

35. kolo

36. kolo