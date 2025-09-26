Dramatični sati za legendu F1: 'Roscoe je u komi, ne znamo hoće li se ikad probuditi iz nje'

Sedmerostruki svjetski prvak Formule 1 Lewis Hamilton proživljava jednu od najtežih životnih drama. Njegov voljeni pas i vjerni pratitelj, engleski buldog Roscoe, nalazi se u komi nakon što mu je srce stalo tijekom hitne veterinarske intervencije. Vozač Ferrarija podijelio je potresne vijesti s milijunskim pratiteljima na društvenim mrežama, zamolivši ih za molitvu i podršku, dok on sam bdije uz krevet svog najboljeg prijatelja, ne znajući hoće li se ikada probuditi. Hamilton je zbog teške situacije otkazao i profesionalne obveze, stavivši Roscoeovo zdravlje ispred svega.

Dramatična borba za život u veterinarskoj klinici

Situacija je eskalirala iznenada. Roscoe, koji ima 12 godina, ponovno je obolio od upale pluća, bolesti s kojom se već borio ranije ove godine. Hamilton je u emotivnoj objavi detaljno opisao što se dogodilo.

"Molim vas, mislite na Roscoea. Želim vas sve obavijestiti o novostima", započeo je Hamilton. "Roscoe je ponovno dobio upalu pluća i teško je disao. Primljen je u bolnicu i sediran kako bi se smirio dok su mu radili pretrage. Tijekom tog procesa, srce mu je stalo."

Veterinari su, srećom, uspjeli reagirati na vrijeme. "Uspjeli su mu vratiti otkucaje srca, ali sada je u komi", nastavio je Hamilton, dijeleći i fotografije na kojima grli svog psa priključenog na aparate. "Ne znamo hoće li se probuditi iz ovoga. Sutra ćemo ga pokušati probuditi. Uz njega sam i želim vam svima zahvaliti na molitvama i podršci."

Samo dan ranije, Hamilton je nagovijestio da se nešto ozbiljno događa, objavivši sliku Roscoea u inkubatoru uz riječi: "Bilo je ovo nekoliko strašnih sati."

Karijera u drugom planu

Koliko je veza između Hamiltona i Roscoea snažna, najbolje pokazuje vozačeva odluka da sve profesionalne obveze stavi na čekanje. Hamilton je trebao sudjelovati na važnom Pirelli testiranju guma za tim Ferrari na stazi Mugello u Italiji. Međutim, umjesto njega, u bolid je sjeo Ferrarijev rezervni vozač Zhou Guanyu.

Iako u početku razlog izostanka nije bio službeno naveden, ubrzo je postalo jasno da je Hamilton odlučio ostati uz svog psa u najtežim trenucima. Ovaj potez, koji pokazuje duboku ljudskost i privrženost, naišao je na ogromno odobravanje i podršku navijača diljem svijeta. Za Hamiltona, utrke mogu čekati, ali vrijeme s njegovim vjernim prijateljem je neprocjenjivo.

Zvijezda Instagrama i stalni pratitelj

Roscoe nije samo kućni ljubimac; on je globalni fenomen i neizostavan dio Hamiltonovog javnog i privatnog života. Od kada ga je Hamilton udomio 2013., Roscoe je postao poznato lice u Formuli 1, često prateći svog vlasnika na utrkama diljem svijeta.

Njegova popularnost dosegla je nevjerojatne razmjere. Roscoe ima vlastiti Instagram profil, @roscoelovescoco, na kojem ga prati više od 1,3 milijuna ljudi. Njegove objave, često pisane iz "njegove" perspektive, oduševljavaju fanove. No njegova slava ne staje tu. Roscoe se pojavio i u filmu "F1: The Movie" uz Brada Pitta, gdje je čak i naveden u odjavnoj špici.

Vrhunac njegove "karijere" dogodio se kada je osvanuo na naslovnici "Dogue", pseće inačice prestižnog modnog časopisa Vogue, samo nekoliko mjeseci nakon što je sam Hamilton krasio naslovnicu originalnog izdanja. U intervjuu za Vogue, Hamilton je otkrio detalje o Roscoeovom karakteru, navodeći kako "voli otmjene tenisice" i često uzima njegove Dior modele, te da spava na leđima i glasno hrče.

Znakovi upozorenja i ranija borba

Ovo nije prvi put da se Roscoe suočava s ozbiljnim zdravstvenim problemima. U travnju ove godine prvi put mu je dijagnosticirana upala pluća. Iako se uspio oporaviti uz pomoć antibiotika i holističkih tretmana poput akupunkture, Hamilton je već tada izražavao duboku zabrinutost za zdravlje svog ostarjelog prijatelja.

Govoreći u svibnju na Velikoj nagradi Emilije Romagne, Hamilton je priznao: "Ima 12 i pol godina, tako da je stari dečko. Svaki put kad dobijem poruku od gospođe koja ga čuva, srce mi na sekundu stane. Znate, pitate se što je sljedeće?"

Nakon oporavka, Roscoe je bio dovoljno dobro da se pojavi na Velikoj nagradi Velike Britanije u Silverstoneu u srpnju, što je razveselilo i Hamiltona i njegove obožavatelje. Nažalost, bolest se vratila u još težem obliku, dovodeći do sadašnje kritične situacije.

Dok svijet Formule 1 nastavlja s pripremama za nadolazeće utrke, misli Lewisa Hamiltona i milijuna njegovih navijača usmjerene su samo na jedno: na malog, hrabrog buldoga koji se bori za život. Svijet se nada da će se Roscoe, baš kao i njegov vlasnik nebrojeno puta na stazi, izvući iz najteže bitke i ponovno probuditi uz osobu koja ga voli najviše na svijetu.