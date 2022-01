Nakon dva tjedna vrhunskog tenisa u Melbourneu došli smo do onog što svi čekamo - veliki finale! U prvom finalu Grand Slama ove sezone igraju Rafael Nadal i Danil Medvjedev, koji je otpadanjem Đokovića iz turnira postao glavni favorit za osvajanje naslova.

Prvi je set Medvjedev odradio nepogrešivo, konstantno je pritiskao Nadalov servis i s dva breaka zaključio set. Ipak, u drugome je Rafa zaigrao bitno bolje i dvaput došao do breaka, no također je i on dvaput popustio na servisu. U velikoj bitci u tie breaku Rus je okrenuo 3-5 na 7-5 i došao do drugog seta.

Medvjedev je u 3. setu spasio break loptu u prvom servis gemu, a kada je pri vodstvu 3-2 imao 0-40 na servisu Nadala, sve je upućivalo na brzi kraj meča. No, Nadal je imao druge planove! Osvojio je nekako taj gem, a kasnije oduzeo Rusu servis za 5-4 te bez izgubljenog poena došao do seta. Sada je 2-1. Drama ide dalje!

Set za tenisku povijest. Kakva drama! Nadal je prvo spasio break loptu da bi potom oduzeo servis Rusa, ovaj onda vraća, ali ga opet gubi i uz manju dramu Nadala dolazi do 2-2 u setovima.

Uživo rezultat:

Medvjedev - Nadal 6-2, 7-6 (5), 4-6, 4-6