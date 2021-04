Dražene, promaši jedno, neka budu produžeci, tako će sve proći mirnije, prišli su tada 18-godišnjem Draženu Petroviću navodno i trener Vlado Đurović, ali i predsjednik saveza Vasil Tupurkovski.

Dražen ih je samo, današnjim riječnikom rečeno, sinao. Vidio, čuo njihovu poruku i ignorirao. Zabio je oba slobodna bacanja, nije bilo produžetaka. A bome ni mira.

Prošlo je točno 38 godina od jedne od najskandaloznijih košarkaških utakmica ne samo kod nas nego i puno šire. Tog 9. travnja 1983. Šibenka je pobijedila Bosnu 83-82 u majstorici za naslov prvaka koševima Dražena Petrovića iz slobodnih bacanja u zadnjoj sekundi. Šibenčani su dobili pehar i medalje, proslavili, pa iduće jutro ostali bez titule.

Savez je poništio utakmicu i izbacio s liste suca Iliju Matijevića smatrajući da taj prekršaj Sabita Hadžića na Draženu nije postojao. Šefovi su naredili novu utakmicu, na neutralnom terenu u Novom Sadu, ali sve je bilo jasno kad je Dražen poručio:

- Vi igrajte ako želite, ja neću i svoju zlatnu medalju ne dam nikome!

Za zelenim stolom prvak je postala Bosna, a u srcima svih Šibenčana i Hrvata to je bila Šibenka.

- Dobar dan! Jedan sanduk "83-82", molim vas.

Tako danas i ljubitelji piva čuvaju sjećanja na taj nezaboravni dan šibenskoga sporta, a i šire.

- Otvorili smo pivoravu 2017. godine i nazvali je 022, prema našoj županiji. Htjeli smo biti drugačiji pa su nam sve edicije piva u brojkama: prvo pivo nazvali smo 1066, prema godini prvog spomena grada Šibenika, pa 1646 prema godini izgradnje dvije tvrđave važne za obranu grada u Kandijskom ratu (između Mletačke Republike i Osmanskog carstva, od 1645. do 1669., nap. a.). Želimo kroz piva ispričati povijest grada, da ljudi osim što uživaju u pivu imaju i što poučno pročitati na etiketi. Želja nam je obuhvatiti i noviju povijest - objašnjava nam vlasnik pivovare Vedran Škugor (47) pa nastavlja o novoj ediciji, za košarkaške i sportske fanove:

- Šibenski sportski navijači jedva su dočekali pivo 83-82, koje smo nazvali prema rezultatu te poništene utakmice. Izbacili smo ga prije dvije godine i cijela tura od 800 litara nestala je za čas. Otad je u redovnoj prodaji u trgovinama craft piva diljem Hrvatske i najprodavanije nam je. Lagano je, pitko, osvježavajuće, može ga se više popiti.

Poslali su ga i nekim sudionicima utakmkice.

- Nije lako doći do njih jer su se razbacali svijetom. Dali smo ga odmah Predragu Šariću, bio je oduševljen, iz te je generacije ovdje i kapetan Željko Marelja, a preko prijatelja iz Makedonije došli smo do Vasila Tupurkovskog. Ti prijatelji, naime, imaju pivovaru u Makedoniji i izdali su pivo Herc u čast prvog presađivanja srca u Makedoniji, koje je izveo tamošnji kardiokirurg, čija je majka Šibenčanka. Tupurkovski mi se, kad sam ga nazvao, pravdao kako je morao poništiti utakmicu i slično, ja sam mu rekao da se ne treba opravdavati jer za nas je Šibenka prvak. Sad nam je želja i misija doći do Ilije Matijevića i barem nekog igrača Bosne ili Svetislava Pešića i poslati im pivo. Da znaju da su možda na papiru prvaci, ali Šibenka je zauvijek prvak u našim srcima.

Škugor je tih godina redovito odlazio na utakmice Šibenke.

- Imao sam devet godina i išao na sve utakmice tog prvenstva osim na tu. Jer moj je tata znao kakva će biti ludnica, gužva i da je pametnije ne voditi dijete. Uh, neću mu to oprostiti, haha! Gledao sam je na TV-u, kasnije smo svi izašli na ulice, kad je prolazila kolona košarkaša čak su i bolesnici na štakama i liječnici i medicinske sestre izašli iz bolnice. Cijelu noć 20.000 do 25.000 ljudi bilo je na ulicama i slavilo, a ujutro je došla vijest da je utakmica poništena. Tek onda je kaos, još više ljudi došlo je ispred vijećnice, protestirali su i tad su odlučili da ne idu u Novi Sad na ponovoljenu utakmicu. Najdraži igrač? Ma to se ne može ni opisati koliko mi cijenimo i volimo našeg Dražena - zaključio je Vedran.

Što se sve zapravo događalo toga dana? Priča se razlikuje ovisno o sugovorniku, ali više-manje su svi složni u jednom: Šibenki je napravljena nepravda jer nije smjela postati prvak.

Šibenka je tada igrala fantastičnu košarku. U prvu ligu ušla je 1980., a već nakon tri godine igrala je finale. Do tada je dvaput nesretno izgubila u finalima Kupa Radivoja Koraća. A Bosna je četiri godine ranije bila europski prvak.

Te je sezone ligaški dio od 12 klubova Šibenka završila prva, Cibona peta, Zadar šesti, Jugoplastika je kao osma jedva ušla u doigravanje, a Kvarner je završio posljednji. Šibenka je u četvrtfinalu izbacila Jugoplastiku 2-1 (104-102, 85-98, 91-75), u polufinalu Crvenu zvezdu 2-1 (91-88, 89-105, 98-89), prvu je finalnu utakmicu pobijedila 103-98, u Sarajevu je izgubila 96-84, a u majstorici na Baldekinu Bosna je vodila i s 15 koševa razlike. Sekundu prije kraja, kod 82-81 za Bosnu, sudac Matijević sudio je faul Sabita Hadžića na Draženu, koji je do tog trenutka ubacio 37 koševa. Trica još nije bilo.

Dražen je zabio oba za ludnicu u Šibeniku. No, spor je li bio faul i je li bio prije isteka vremena riješen je tek idući dan. U kancelariji u Beogradu, na štetu Šibenke. Koja je odbila novu utakmicu pa je savez Bosnu proglasio prvakom.

- Nitko nije bio sretan tim razvojem, ni ja ni Vlada Đurović, koji je bio trener Šibenke. Suca su pritisnuli nakon utakmice, ali nije bilo dvojbe je li bio faul nad Draženom, već je li isteklo vrijeme. Ako je bio faul, onda je bio nakon isteka vremena. Nikad se još nije dogodilo da utakmica završi, a onda se promijeni odluka i donese nova koja izravno odlučuje o prvaku - rekao je Svetislav Pešić, tada trener Bosne, za basketball.hr.

Sudac utakmice Ilija Matijević doživotno je izbačen iz košarke i suđenju se vratio tek kad je nastala država Hrvatska, a košarkaški savez Jugoslavije suspendirao je i dvoranu na Baldekinu.

- Ni jedan sudac nije bezgrešan, sigurno sam i ja griješio na toj utakmici, ali postoje greške i "greške", važno je samo griješi li se namjerno, zbog nekih razloga ili samo zato što je ljudski griješiti. U tim zadnjim sekundama utakmice u Šibeniku nisam napravio ni jednu jedinu pogrešku! A predbacivali su mi svašta. I da nije bio prekršaj, pa kad su priznali da je bio, govorili su da je bio nakon isteka vremena... Na sreću, snimka je pokazala da je sve bilo potpuno regularno. Savjest mi je bila mirna i onda i sada, ali nisam mirno spavao zbog silnih prijetnji i prozivanja. Govorili su mi da sam ustaša, pavelićevac, da će ubiti i mene i moju obitelj... Da nije bilo Olimpijskih igara u Sarajevu, ne bi bilo problema. A i da je Tito bio živ, također se to ne bi dogodilo. Navodno je Sarajevu trebao jedan jaki sportski rezultat da pogura priču o Zimskim olimpijskim igrama. Sve je to bila prljava politika, pogotovu Vasila Tupurkovskog. Podijelio je medalje i čestitao Šibenčanima, a onda je popustio pritiscima i poništio utakmicu. Jasno je da je on, kao odani vojnik partije, bio instruiran i prisiljen da tako postupi. S drugim sucem te utakmice Radom Petrovićem nikad nisam razgovarao o tome. On je bio glavni uzročnik svega. Nekoliko sekundi prije morao je suditi prekršaj Mutapčića na Petroviću, ali nije. Sudio je aut, nakon čega su uslijedile te famozne dvije sekunde u kojima je Dražen Petrović zaustavljen prekršajem. Atmosfera na Baldekinu bila je usijana, ali sve je bilo regularno. Da nije, ispraznio bih dvoranu. Utakmica u Sarajevu bila je na granici regularnosti, igrače Šibenke i nas suce gađali su praćkom - ispričao je Matijević za Večernji list.

Naslov su Šibenki oduzeli, ali onaj iz srca nitko im nikad neće oduzeti.

Ovo će ostati dan u kojem je 'mala' Šibenka pobijedila Bosnu, koja je nekoliko godina prije bila europski prvak i dan u kojem je srednjoškolac s Baldekina trofej donio u svoj grad, svojim sugrađanima i nema te sile koja će im ta sjećanja oduzeti.

A kakve su budalaštine izvodili tadašnji čelnici košarkaškog saveza bivše države i svu sramotu ove političke odluke pokazuje i suspenzija čuvene Šibenske limene glazbe, zaštitnog znaka šibenske košarke koja je tada bila apsolutni hit u Jugoslaviji.

Što su svirači skrivili, do danas nije poznato...